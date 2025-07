Elden Ring Nightreign: Bandai macht großzügiges Geschenk – aber nur für kurze Zeit

FromSoftware-Fans und alle, die es noch werden wollen, aufgepasst: Aktuell verteilt der hinter dem japanischen Studio stehende Publisher Bandai Namco ein großzügiges Geschenk, das vor allem ansprechend für alle Liebhaberinnen und Liebhaber des jüngsten Souls-Streichs der Spieleschmiede – Elden Ring Nightreign – sein dürfte.

Doch wer jetzt mit einer kostenlosen Kopie des aktuellen Ablegers rechnet, der braucht nicht enttäuscht sein, denn es kommt noch viel besser. Lediglich ein paar Klicks trennen euch vom großen Wurf und wir erklären euch im Folgenden ganz genau, was zu tun ist. Einen kleinen Haken hat die gesamte Geschichte natürlich, denn nicht jeder kommt in den Geschenkegenuss.

Elden Ring Nightreign: Jetzt fettes Geschenk abstauben – aber nicht für alle

Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen: Mit einer guten Portion Glück könnt ihr jetzt dank der aktuellen Aktion von Publisher Bandai Namco einen mächtigen Gaming-PC im düster-mystischen Look von Elden Ring Nightreign gewinnen, mit dem ihr zumindest auf technischer Ebene nicht an eure Performance-Grenzen gebracht werdet. Wie es dann letzten Endes in den brachialen Bosskämpfen aussieht, ist natürlich immer noch von eurem Können am Controller abhängig.

Allerdings schafft das Gerät im Wert von rund 4.000 Euro eine ideale Basis, um den Nachtfürsten so richtig einzuheizen. Obendrein sieht die Spielemaschine auch noch hervorragend aus und bietet einen wahrhaftigen Hingucker – nicht nur für Elden Ring- und FromSoft-Fans. Wollt ihr künftig auf dem von Bandai Namco verlosten PC zu den Zwischenlanden aufbrechen, sind dafür nur ein paar Klicks mit eurer Maus oder einige Taps auf dem Smartphone nötig.

Auf Twitter findet ihr den Link zur Teilnahme am Gewinnspiel:

Habt ihr diesen einmal angeklickt, werdet ihr schnurstracks zum offiziellen Discord-Server von Elden Ring Nightreign weitergeleitet. Hier müsst ihr euch zunächst durch den Freischaltungsprozess schlängeln, ehe ihr Zugriff auf den entsprechenden Channel gewährt bekommt. Ist dies vollbracht, müsst ihr bis zum 30. Juli 2025 um 16:59 Uhr mit dem entsprechenden Emoji auf die Discord-Nachricht reagieren, in der Europäischen Union leben und 18 Jahre alt sein, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird kurz darauf verkündet.

Eine Ausnahme gibt es noch: Befindet sich euer Wohnsitz zufälligerweise in Großbritannien oder Italien, seid ihr von der Teilnahme leider ausgeschlossen. Im Falle dessen, dass ihr erfolgreich an der Verlosung mitmacht, wünschen wir euch an dieser Stelle viel Glück. Und wenn ihr schon ganz heiß darauf seid, FromSofts jüngsten Kracher anzugehen, empfehlen wir euch in der Zwischenzeit, unseren ausführlichen Test zu Elden Ring Nightreign zu lesen, um euch schon einmal etwas einzustimmen.

Quellen: Twitter / @BandaiNamcoEU