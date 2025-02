Elden Ring Nightreign: Alte Bosse aus Dark Souls kommen wieder – das ist der Grund

Elden Ring Nightreign ist alles, aber kein gewöhnliches FromSoftware-Spiel: Als Roguelike-Remix wirbelt es das Zwischenland ordentlich durcheinander.

So sehr, dass dort auch einige Bosse herumstromern, die da gar nicht hinzugehören scheinen. Denn der Namenlose König stammt doch eigentlich aus Dark Souls 3! Was er nun in Elden Ring Nightreign zu suchen hat, um Spieler*innen erneut mit seinen verzögerten Angriffen zu quälen?

Elden Ring Nightreign: Der Grund heißt Gameplay

Das verrät Elden Ring Nightreign-Director Junya Ishizaki, von FromSoftware-Boss Hidetaka Miyazaki höchstpersönlich für diese Aufgabe auserkoren, in einem Interview mit Gamespot. Auf die Frage, ob das Auftauchen dieser Bosse Story- oder doch eher Gameplay-Hintergründe hat, gibt Ishizaki eine klare Antwort: „Der hauptsächliche Grund dafür, dass diese Bosse in Nightreign existieren, stammt von einer Gameplay-Perspektive.“

„Mit der neuen Struktur und dieser neuen Art von Spiel brauchten wir natürlich viele verschiedene Bosse… daher wollten wir aus vorherigen Titeln nehmen, was wir für angemessen hielten. Wir verstehen natürlich, dass unsere Spieler viele dieser Charaktere wirklich mögen und viele schöne Erinnerungen daran haben, gegen sie in diesen Spielen zu kämpfen, daher wollten wir hinsichtlich des Lore-Aspekts nicht zu tief eingreifen.“

Ishizaki erklärt weiter: „Wir wollten, dass sie hinsichtlich der Atmosphäre und des Vibes von Elden Ring Nightreign Sinn ergeben. Wir wollten diese Bosse miteinbringen, Anpassungen vornehmen, damit sie besser zum Gameplay von Nightreign passen und sicherstellen, dass sie sich wie zu Hause anfühlen. […] Und noch von einem persönlichen Standpunkt aus: Ich dachte, es würde Spaß machen. Das ist also der simple Grund, warum wir einige dieser alten Bosse reingebracht haben.“

Während unseres siebenstündigen Hands-On-Events zu Elden Ring Nightreign in Frankfurt haben wir zwar noch nicht den Namenlosen König, dafür aber den Tausendfüßer-Dämon aus Dark Souls 1 getroffen. Und der brachte gleich eine neue Mechanik mit: Seine abgetrennten Gliedmaßen kämpften nämlich auch allein weiter.

Welche alten Bosse uns sonst noch überraschen, erfahren wir dann ab dem 30. Mai, wenn Elden Ring Nightreign für PC, PS4 und 5 sowie Xbox One und Series erscheint – schon jetzt könnt ihr die Collector’s Edition zum Spiel vorbestellen.

