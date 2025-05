Elden Ring: Nightreign – Deshalb gibt es keinen Modus für zwei Spieler

Der kommende Ableger von Elden Ring beschert Fans des erfolgreichen Soulslike-Franchise eine ganz neue Spielerfahrung. So werdet ihr in Elden Ring: Nightreign in Dreier-Gruppen losziehen und altbekannte Gegner aus dem Hauptspiel, aber auch der Dark Souls-Reihe bekämpfen.

Wenn ihr euch nicht mit Freund*innen zusammentun könnt oder wollt, habt ihr auch die Möglichkeit, alleine nach Limveld (eine Art Mini-Version der Elden Ring-Spielwelt Limgrave) zu ziehen und unter anderem helfende Geister zu beschwören. Doch eine eigentlich naheliegende Option bleibt euch verwehrt.

Elden Ring: Nightreign – „Etwas, das wir von Anfang an berücksichtigt haben“

Es ist euch nämlich nicht möglich, zu zweit in das Abenteuer zu starten – nur zu dritt oder alleine: So sind die Regeln in Elden Ring: Nightreign. Seid ihr als Duo unterwegs, wird euch per Matchmaking eine dritte Person „zugelost“. Warum sich Entwicklerstudios FromSoftware zu diesem Schritt entschieden hat, verrät nun Game Director Junya Ishizaki – und der Grund ist so banal und trivial, dass er nur wahr sein kann.

„Das ist etwas, das wir bei der Entwicklung schlicht übersehen haben“, so Ishizaki im Interview mit IGN, „und das tut uns wirklich leid.“ Der Kern von Elden Ring: Nightreign sei immer gewesen, eine Koop-Erfahrung für drei Spieler*innen zu schaffen, dementsprechend sei das Balancing auch darauf ausgerichtet.

„Als Gamer verstehe ich aber auch, dass man einfach mal für sich sein und alleine spielen will“, sagt Ishizaki weiter, „also ist das etwas, das wir ebenfalls von Anfang an berücksichtigt haben. Wir haben viel Mühe hineingesteckt, damit die Erfahrung auch als Solo-Spieler*in funktioniert.“ Den Duo-Aspekt habe man aber einfach nicht bedacht.

Das bedeutet jedoch nicht zwingend, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ishizaki machte keine Versprechungen, gab jedoch zu Protokoll: „Der Duo-Aspekt ist etwas, das wir uns ansehen und für künftigen Support nach dem Launch in Betracht ziehen werden.“ Das Koop-Roguelike erscheint am 30. Mai, unseren ersten Eindruck zu Elden Ring: Nightreign könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: IGN