Elden Ring Nightreign: Dieser Boss spaltet gerade die Spieler – „wie zur Hölle soll ich den besiegen“

FromSoftware ist für seine knackigen Bosse bekannt, da macht Elden Ring Nightreign keine Ausnahme. Mit der neuesten Kreation hat das japanische Entwicklerstudio es aber womöglich ein wenig übertrieben, wenn man manchen Spieler*innen glaubt.

Konkret geht es um die neue Ewigdunkel-Souveränitätsvariante von Libra, der dämonischen Ziege, die euch zu Beginn ihres Kampfes verschiedene Handel anbietet. Die härtere Version sorgt in der Community nämlich gerade für heftige Diskussionen und wirft die Frage auf, ob man hier nicht zu viel des Guten wollte.

Elden Ring Nightreign: Das hassen (und lieben) Fans an Ewigdunkel-Libra

Schon die normale Variante von Libra in Elden Ring Nightreign ist kein Zuckerschlecken: Seine wilden, unvorhersehbaren Manöver, wenn man ihn erzürnt, schmerzen genauso wie seine Wahnsinnsmagie, die euch bei gefüllter Leiste kurz bewegungsunfähig macht. Die Ewigdunkel-Souveränitätsversion hat aber noch ein neues Gimmick in petto: Sie beschwört nämlich Kopien von euch und euren Mitstreiter*innen.

Dadurch wird aus einem 1v3 auf einmal ein 4v3 und Spieler*innen kämpfen sehr damit, gegen ihre Doppelgänger*innen anzukommen, während gleichzeitig ein durchgedrehter Ziegendämon durch die Arena wüstet. Auf dem Subreddit von Elden Ring Nightreign dreht sich daher gerade alles um Libra und Fans debattieren intensiv, ob der Boss angepasst werden muss oder warum er keinen Spaß macht. So zum Beispiel von Nutzer*in AnExistingLad:

„Meine Reaktion war ungefähr so: Okay, yeah, er beschwört NPCs, okay, damit können wir umgehen- was zur Hölle meinst du damit, ich habe ein Level verloren, weil ich aus meiner Flasche getrunken habe? Drei Minuten später: Wie zur Hölle soll ich den besiegen, er macht mich wahnsinnig im echten Leben. Netzwerkfehler, Rückkehr ins Menü. Verdammt.“ Eine verständliche Reaktion und nicht die einzige negative, aber es gibt tatsächlich auch Spieler*innen, die den Kampf gegen Libra gut finden.

Sie bemängeln höchstens, wie schnell der Boss eure Doppelgänger*innen beschwört, finden den Rest aber angemessen herausfordernd und führen an, dass andere Spieler*innen vielleicht einfach besser werden müssen. Eine klassische Diskussion im FromSoftware-Kosmos, aber die aktuelle Libra-Variante spaltet die Gemüter definitiv mehr als für gewöhnlich. Falls ihr allgemein noch Hilfe braucht, haben wir ein paar hilfreiche Tipps zu Elden Ring Nightreign für euch.

