Elden Ring Nightreign: Dieser Spieler hat das Unmögliche geschafft, aber rät davon ab – „es macht keinen Spaß“

Elden Ring Nightreign gibt weiterhin sein Bestes darin, seine Spieler*innen zu geißeln: Nach den Ewigdunkel-Souveränitäten folgte vor einer guten Woche der „Die Tiefe der Nacht“-Modus, der noch mehr Herausforderungen bereithalten soll.

Zumindest die besten Nachtwandler*innen scheint das nicht besonders lange zu beschäftigen, denn jetzt hat bereits der erste den Modus nicht nur auf der tiefsten Ebene absolviert, sondern diesen unfassbaren Erfolg auch noch ganz alleine erreicht. Wie er das gemacht hat und ob er euch diese Erfahrung empfehlen kann…

Elden Ring Nightreign: Erster Spieler beendet schweren Modus Solo

Besagter Spieler hört auf den Namen Ongbal und ist in der Szene schon länger bekannt, vor allem dafür, dass er Malenia seinerzeit als erstes ohne Gegentreffer auf die Bretter geschickt hat. Auch in Elden Ring Nightreign stellt er sein beeindruckendes Können unter Beweis, indem er jetzt den Tiefe der Nacht-Modus schon eine Woche nach Release in seine Einzelteile zerlegt.

Lesetipp: Unser Test zu Elden Ring Nightreign

Wie er das angestellt hat, könnt ihr euch in einem 40-minütigen Video auf YouTube anschauen. Erwartet dort jedoch keine nie zuvor gesehenen Tricks oder Taktiken, Ongbal legt einfach eine sehr souveräne Route durch Limveld zurück und wird dabei immer stärker, um zunächst den Tausendfußdämon, anschließend den Namenlosen König und zu guter Letzt den Nachtfürsten, in diesem Fall Fulghor, niederzustrecken. Ongbal selbst kommentiert das Geschehen nicht, sondern lässt seine Taten für sich sprechen.

In der Videobeschreibung lässt er aber durchscheinen, dass das nichts ist, was ihr selbst versuchen solltet: „Ich habe mich in der vergangenen Woche bis zur fünften Ebene durchgekämpft und naja… ehrlich gesagt macht es keinen Spaß auf den höheren Ebenen.“ Und wenn ein Profi. wie er, der neben Elden Ring Nightreign auch den Rest von FromSoftwares Portfolio perfektioniert hat, schon kein Gefallen daran findet… wie soll es dann den Durchschnittsspieler*innen gehen?

Hier könnt ihr die Vorstellung selbst genießen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls euch diese Warnung nicht davon abhält, euch selbst ins Getümmel zu stürzen, oder euch sogar dazu anspornt, dann haben wir an anderer Stelle alle Infos für euch, die ihr zu dem neuen Tiefe der Nacht-Modus in Elden Ring Nightreign kennen solltet. Schluss ist damit aber noch lange nicht, schließlich ist bereits seit vor dem Release klar, dass das Multiplayer-Roguelike noch einen DLC spendiert bekommt.

Quelle: YouTube /옹발이 ONGBAL