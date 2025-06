Elden Ring Nightreign: Dieses Item macht das Spiel zum Spaziergang – „das Beste, das ihr kaufen könnt“

Angesichts von FromSoftwares Portfolio sollte es nicht überraschen, aber Elden Ring Nightreign ist ein ziemlich herausfordernder Titel. Besonders allein, aber auch zu dritt solltet ihr bei der Sache sein, wenn ihr einen Durchgang erfolgreich abschließen wollt.

Vor Kurzem hat es jedoch ein Gegenstand ins Spiel geschafft, der den Schwierigkeitsgrad gelinde gesagt zu trivialisieren scheint. Er ist derart mächtig, dass er sich binnen weniger Stunden als Meta etabliert hat und sogar dafür sorgt, dass manche Spieler*innen sich die Entfernung desselbigen wünschen.

Elden Ring Nightreign: Siegelgefängnisse farmen und durchmarschieren

Die Rede ist von einem neuen Relikt in Elden Ring Nightreign, das ihr von der Ewigdunkel-Souveränität-Variante des Gähnenden Schlunds erhalten konntet. Das besitzt nämlich drei Effekte, von denen euch einer zu Beginn einen Steinschwertschlüssel garantiert, mit dem ihr Siegelgefängnisse öffnen könnt. Und hier kommt dann auch direkt der nächste Effekt ins Spiel: Mit jedem besiegten Boss aus einem der Siegelgefängnisse steigt für den entsprechenden Durchgang permanent euer Schaden.

Hier seht ihr das Relikt nochmal samt Effekten:

Display content from Reddit

Wie stark das Ganze ist, bezeugen die Spieler*innen in den Kommentaren: „Ich nutze es mit der Einsiedlerin und es ist verdammt mächtig. Ich habe vorher ungefähr ein Siegelgefängnis pro Durchgang gemacht, aber jetzt versuche ich drei bis fünf und der Schadensbonus ist verrückt. Außerdem war mir nicht klar, wie einfach es ist, mit den Siegelgefängnissen Level 15 zu erreichen, du musst nicht mal zum Schloss“, schreibt etwa winnierdz, und trifft damit den Nagel auf den Kopf.

Nutzer*in _disbelief_ bestätigt das: „Es ist definitiv das beste Relikt, das man kaufen kann.“ Satte fünf Prozent mehr Schaden verursacht ihr auf diese Weise – pro erledigtem Siegelgefängnis. Wenn ihr hier effizient vorgeht, erreicht ihr absurde Werte und dürftet auch den Nachtfürsten am Ende eures Runs spielend leicht in den Boden rammen.

Nicht alle sind Fans des Relikts

Im Steam-Forum von Elden Ring Nightreign fordert Nutzer*in Hikaru aus genau diesem Grund, dass das Relikt wieder aus dem Spiel fliegen sollte: „Es ist nervig, wenn Gruppen nur Siegelgefängnisse machen wollen. Ich finde das Relikt unglaublich langweilig, weil es so stark ist, dass es das Spiel vollständig trivialisiert, wenn man es ausreizt.“

In den Kommentaren gibt es neben konstruktiven Vorschlägen, wie man das Relikt abschwächen könnte, auch Spott: „Bleib am Ball oder stirb mit deinen alten Methoden.“ Ob ihr das Relikt nutzt, liegt natürlich ganz an euch. Für die nächsten Ewigdunkel-Souverenitäten, die in Zukunft in Elden Ring Nightreign Einzug halten, bietet es sich aber durchaus an.

