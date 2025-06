Elden Ring Nightreign: Fan räumt hartnäckiges Gerücht aus dem Weg – „ich habe es satt“

Falls ihr bereits ordentlich Zeit in Elden Ring Nightreign gesteckt habt, seid ihr sicherlich auch schon dem Ziegenboss begegnet, der offiziell unter den Namen „Libra“ beziehungsweise „Gleichgewichtsbestie“ bekannt ist.

Er ist ein ganz besonderer Endgegner, denn er bietet euch vor dem Kampf stets einen Deal an, der die unterschiedlichsten Formen annehmen kann. Wählt ihr eine der Möglichkeiten, folgt auch eine Konsequenz, doch dadurch hat sich ein Mythos ins Spiel geschlichen, mit dem ein Fan nun gründlich aufräumt.

Elden Ring Nightreign: Fan verrät alle Geheimnisse von Libra

Auf Reddit hat Nutzer*in Nyalotha783 eine praktische Übersicht geteilt, welche Optionen euch Libra am letzten Tag, also vor dem Kampf gegen seine Nachtfürsten-Version, anbietet und mit welchen Strafen ihr dabei rechnen müsst. Die Entscheidung will gut überlegt sein, denn in Elden Ring Nightreign kann auch der kleinste Vorteil den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Je nach Situation lohnt es sich vielleicht, einen Deal anzunehmen oder abzulehnen.

Besagte Übersicht:

Im Spiel selbst werden euch die Möglichkeiten zwar etwas erklärt, aber einiges bleibt auch im Unklaren. Die verlinkte Tabelle hilft euch hier weiter: Sie verrät ganz genau, was sich hinter welchem Wortlaut verbirgt. „Ich möchte eine Flasche“ bedeutet beispielsweise, dass ihr einen Schluck mehr aus eurem Heiltrank nehmen könnt, dafür aber auch permanent zehn Prozent eurer Gesamt-Lebenspunkte verliert. Was nicht stimmt: Dass Libra stärker wird, egal, welchen Deal ihr wählt – auch, wenn dies einige Elden Ring Nightreign-Spieler*innen glauben.

„Danke schön, können wir dann jetzt bitte mit dem Mythos aufhören, dass jeder Deal Libra stärker und den Kampf schwieriger macht? Ich habe es satt, mit Leuten zu spielen, die glauben, sie seien der Hauptcharakter, und die Libra angreifen, bevor ich überhaupt sehen kann, welche Optionen er bietet“, schreibt deshalb Nutzer*in winnierdz. Die Tabelle leistet also wichtige Aufklärungsarbeit und hilft hoffentlich in Zukunft dabei, das beschriebene Szenario zu verhindern.

Denn auch, wenn die Nachteile mitunter enorm sind: Unter gewissen Umständen kann sich ein Deal durchaus bezahlt machen. Beispielsweise bei dem Debuff für zwei Minuten, der sich danach in einen starken Buff verwandelt. Dann müsst ihr nur durchhalten und geschickt ausweichen, schon könnt ihr Libra anschließend in seine Schranken weisen. Dabei helfen euch auch unsere fünf Tipps für Elden Ring Nightreign.

Quelle: Reddit /@Nyalotha783, winnierdz