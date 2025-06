Elden Ring: Nightreign – Harsche Kritik auf Steam: Ein Feature vermissen Fans besonders

Heute geht es endlich los und Nachtwandler aus aller Welt können in Elden Ring: Nightreign gegen die fiesen Nachtfürsten antreten, um das Zwischenland vor der ewigen Nacht zu beschützen.

Doch der Start ist holprig: Zwar kam das Multiplayer-Roguelike laut SteamDB bereits auf mehr als 300.000 gleichzeitige Spieler*innen, von den über 8.000 Bewertungen sind derzeit aber nur rund 66 Prozent positiv. Das Prädikat für Nightreign lautet (zumindest aktuell noch) also nur „ausgeglichen“ und in den Rezensionen verraten Fans bereits, welches Feature ihnen am meisten fehlt.

Elden Ring: Nightreign – Die meisten Spieler*innen wollen zu zweit zocken

Habt ihr euch bereits ein wenig mit Elden Ring: Nightreign beschäftigt, wisst ihr natürlich: Der neueste FromSoftware-Streich lässt sich nur allein oder zu dritt zocken, Zweier-Teams sind in Limveld nicht zugelassen. Der Grund dafür ist simpel, aber seltsam: Man hat diese Option bei der Entwicklung schlicht und einfach übersehen, wie Game Director Junya Ishizaki kürzlich in einem Interview verriet – und sich prompt dafür entschuldigte.

Nun haben die Fans das auf Steam entweder nicht mitbekommen oder es ist ihnen egal, denn in den Rezensionen beschweren sich eine ganze Menge über die fehlende Möglichkeit, Elden Ring: Nightreign zu zweit zu spielen. „Elden Ring-Koop, aber nicht wirklich. Man braucht drei Leute, zwei sind nicht erlaubt. Und warum? Darum. Wie kann so etwas passieren? Ich bin zutiefst enttäuscht und denke darüber nach, das Spiel zurückzugeben“, schreibt eine*r beispielsweise.

Lesetipp: Alle acht Klassen in Nightreign freischalten

„Keine Duo-Option, mir sind zufällige Leute beigetreten, die einfach davongelaufen sind und ihr eigenes Ding gemacht haben. Lasst mich doch mit meinem Kumpel zusammenspielen …“ heißt es von jemand anderem. Viele stören sich also daran, dass sie entweder allein oder zu dritt losziehen müssen. Irgendwo nachvollziehbar: Jemanden im Umfeld zu haben, der FromSoftware genauso atmet wie man selbst haben sicher einige. Aber gleich zwei?

Was wird sonst noch kritisiert?

Natürlich ist der Wunsch nach einer Möglichkeit, Elden Ring: Nightreign als Duo zu erleben, nicht das einzige kritische Feedback von Spieler*innen. Auch der Mangel an Crossplay wird beklagt, genauso wie der fehlende Voice Chat, um sich mit zufälligen Mitstreiter*innen zu koordinieren. Es gibt außerdem einigen, denen die Spielstruktur schlicht nicht gefällt, aber da kann FromSoftware wohl nur schwer etwas dran ändern.

Ob man auf das andere Feedback der Spieler*innen hört, bleibt abzuwarten. Zumindest gab es bereits einen ersten Patch, der neben ein paar Bugfixes auch das Balancing anpassen soll. Gut so, denn das war in unserem umfangreichen Test zu Elden Ring: Nightreign definitiv der größte Kritikpunkt.

