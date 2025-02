Elden Ring Nightreign ist ab jetzt vorbestellbar – so üppig fällt die Collector’s Edition aus

Plötzlich ging es ganz schnell: Die Previews zu Elden Ring Nightreign sind online, der Release-Termin mit dem 30. Mai auch bekannt – und jetzt könnt ihr das gute Stück schon vorbestellen.

Mit einem neuen Trailer zeigte Publisher Bandai Namco zwar quasi kaum neues Gameplay, enthüllte aber das eingangs erwähnten Veröffentlichungsdatum und begann auch die Vorbestellerphase. Was ihr dazu wissen müsst und vor allem, was in der dick geschnürten Collector’s Edition steckt, erfahrt ihr im Folgenden.

Elden Ring Nightreign: Die verschiedenen Editionen im Überblick

Gleich vier Optionen stehen euch zur Wahl, wenn ihr Elden Ring Nightreign ab dem 30. Mai allein oder mit Freund*innen erleben wollt. Die günstigste Variante ist natürlich die Standard-Version für 39,99 Euro, die ihr sowohl physisch als auch digital bei allen Online-Stores und regulären Händlern erwerben könnt. Wenn es etwas mehr sein darf, müsst ihr euch dann aber zwischen Verpackung und Download entscheiden.

Die ausschließlich digitale Deluxe Edition kostet 54,99 Euro und enthält neben dem digitalen Artbook und Soundtrack auch den DLC, zu dessen Inhalt bisher geschwiegen wird. Als physische Variante hört das Paket auf den Namen Seekers Edition und serviert euch die Disc von Elden Ring Nightreign in einem schmucken, wenn auch recht schlichten Steelbook – voraussichtlich zum gleichen Preis.

Weil diese Version, zumindest laut offizieller Website, allerdings nur im Bandai Namco Store verfügbar sein wird und der sich gerade bis April im Umbau befindet, müsst ihr euch mit genauen Informationen zum Preis und der Möglichkeit zum Vorbestellen noch gedulden.

Das gilt bedauerlicherweise auch für die durchaus hübsche Collector’s Edition. Die enthält neben dem Spiel auch eine 25 Zentimeter große Figur der Wylder-Klasse, ein 40-seitiges Hardcover-Artbook, das Steelbook, acht Postkarten der Nightfarers und den digitalen Soundtrack sowie den DLC.

Kostenpunkt? Derzeit noch unklar – wie erwähnt braucht ihr hier Geduld, auch wenn es um die mögliche Vorbestellung geht, falls man das gute Stück nicht auch bei anderen Händlern platziert. Ob sich ein Blick auf dieses spannende Roguelike-Spin-Off überhaupt lohnt, verrät unsere Vorschau nach sieben Stunden Elden Ring Nightreign.

Quelle: YouTube /BANDAI NAMCO Europe