Elden Ring Nightreign: Katastrophaler Bug belustigt Spieler – „bitte lass mir das auch passieren“

Elden Ring Nightreign ist bekannt dafür, seinen Spieler*innen das Leben zur Hölle zu machen und ihnen eine ganze Menge fieser Gegner mit noch fieseren Taktiken entgegenzuwerfen.

Da freuen sich die tapferen Nachtwandler*innen natürlich über jeden Vorteil, mit dem sie gegen die Nachtfürsten in den Kampf ziehen können – und sei er noch so klein oder am Ende gar bloß ein unbeabsichtigter Spielfehler. Ein Fall des letzteren macht nämlich gerade die Runde und sorgt nicht nur für einen Angriff auf die Lachmuskeln, sondern auch für frühzeitig beendete Expeditionen.

Elden Ring Nightreign: Bug lässt Ewigdunkel-Augur in den Abgrund stürzen

Denn wie ein vom Twitter-Account EldenRingAlert geteiltes (und ursprünglich von Nutzer*in Game-Graffiti26 veröffentlichtes) Video zeigt, kommt es bei der Ewigdunkel-Souveränitätsvariante von Augur gerade zu einem kolossalen Problem. Die stärkere Version der schwebenden Qualle sinkt, genau wie sein normales Vorbild, gelegentlich zu Boden, ist aber offenbar besonders anfällig für die Schwerkraft – und fällt einfach durch die Arena in den Tod.

Hier das Video:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das resultiert in einem frühzeitigen Sieg für die zu sehenden Nachtwandler*innen: Die noch zu mehr als zwei Dritteln gefüllte Lebensleiste von Augur leert sich in abrupt, der Kampf ist vorbei. Ist das nun ein Grund zur Trauer, weil man einem grandiosen Bosskampf beraubt wurde? Oder Grund zum Jubel über den Triumph, und sei er auch noch so unverdient? Die Spieler*innen von Elden Ring Nightreign scheinen sich einig zu sein.

Denn Augur, der euch langsam, aber sicher zum Einschlafen bringen und mit schmerzhaften Explosionen dann wieder aufwecken kann, gilt nicht unbedingt als einer der beliebtesten Nachtfürsten. In den Kommentaren freuen sich Fans deshalb über den Bug und wünschen sich, selbst darauf zu treffen. So etwa FabledTTV: „Lieber Gott, bitte lass mir das auch passieren.“ Auch über das unabsichtliche Wortspiel von „Nightlord Felled“ (wörtlich übersetzt etwa „Nachtfürst gefallen“) macht man sich lustig.

Lesetipp: Unser Test zu Elden Ring Nightreign

Da Augur nicht auf viel Liebe aus der Community trifft, kommt der derzeitige Bug also vielen überaus gelegen. Es dürfte allerdings nicht lange dauern, bis FromSoftware an den entsprechenden Stellschrauben dreht, um das Problem wieder aus der Welt zu schaffen. Bis es so weit ist, könnt ihr das amüsante Schauspiel genießen – und seit mit unseren Tipps für Elden Ring Nightreign auch dann gewappnet, wenn der Kampf normal abläuft.

Quelle: Twitter /@EldenRingAlert, FabledTTV