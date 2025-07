Elden Ring Nightreign: Lang erwarteter Modus endlich angekündigt – erscheint schon diese Woche

Mit Elden Ring Nightreign hat Entwickler FromSoftware Ende Mai einen neuen Twist in das erfolgreiche Soulslike gebracht. Spieler*innen durchstreifen in Dreiergruppen die düsteren Lande von Limveld, um stetig stärker zu werden und am Ende eines Drei-Tage-Zyklus einen mächtigen Boss zu legen.

Diese Mischung aus Roguelike und Koop-Action-Adventure erregte seit seiner Ankündigung viel Aufsehen – der Spaß am Spiel selbst hing von vielen Faktoren ab, unter anderem den eigenen Mitstreiter*innen. In diesem Punkt gibt es jetzt eine besondere Modifizierung, auf die die Fans lange gewartet haben.

Elden Ring Nightreign: Endlich auch als Duo auf die Reise

Bisher konntet ihr euch in Elden Ring Nightreign mit zwei Freund*innen zusammentun oder euch zufällige Nightfarers zulosen lassen. Dass man dabei ungefähr auf dem gleichen Skill-Level sein sollte, damit die Session auch allen Spaß macht, versteht sich von selbst. Gerade bei zufällig zugeteilten Mitstreiter*innen kann es dabei aber zu einer Dissonanz kommen – besonders ärgerlich, wenn sich zwei Freund*innen zusammengeschlossen haben und eine fremde dritte Person in ihr Team aufnehmen müssen, die vielleicht sehr unerfahren ist oder aber sehr eigensinnig agiert.

Der Ankündigungstrailer zum neuen Spielmodus in Elden Ring Nightreign:

Da viele Gamer*innen auch allein spielen wollen, habe man von Anfang an auch die Option auf ein Single-Player-Erlebnis entwickelt und die Gameplay-Mechaniken entsprechend angepasst. Einen Zwei-Spieler-Koop-Modus habe man aber schlicht nicht auf dem Schirm gehabt, wie Game Director Junya Ishizaki zugab. Eine Lücke, die rund zwei Monate nach Release von Elden Ring Nightreign geschlossen werden soll.

Mit dem nächsten Update nämlich, das ihr schon ab 30. Juli installieren könnt, dürft ihr endlich auch zu zweit losziehen – eine Neuerung, die mit einem spektakulären Ingame-Trailer gefeiert wird. Darin sind die Nightfarers in ikonischen Duos unterwegs und erkunden die Geheimnisse des gefährlichen Limveld. Dem Titel dürfte das bezüglich der Spielerzahlen ab Mitte der Woche Auftrieb geben, hatten doch viele auf das Feature gewartet, lediglich zu zweit auf die Reise zu gehen.

„Es ist verrückt, dass das nicht von Anfang an Teil des Spiels war“, lautet ein Kommentar unter dem Trailer auf YouTube. „Wir haben kurz nach Launch zu zweit gespielt und hassten es, dass wir eine dritte Person mit dazu nehmen mussten und haben sofort wieder aufgehört. Jetzt würden wir es tatsächlich nochmal versuchen.“ Unseren Eindruck zu Elden Ring Nightreign könnt ihr in unserem Test lesen.

Quelle: Youtube / Bandai Namco Entertainment