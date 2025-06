Elden Ring Nightreign: Meist gewünschtes Feature kommt jetzt ganz offiziell

Elden Ring Nightreign ist beliebt, aber es ist nicht fehlerfrei: Die Rezensionen auf Steam sind bei mehr als 43.000 mittlerweile „größtenteils positiv“, aber 26 Prozent haben trotzdem einen Daumen nach unten verteilt.

Grund für die Kritik war neben dem unausgeglichenen Solo-Modus bislang vor allem die fehlende Möglichkeit, das Multiplayer-Roguelike auch zu zweit zu spielen – eine Option, die man bei der Entwicklung schlicht übersehen habe, wie Game Director Junya Ishizaki in einem Interview verriet. Nun ist es ganz offiziell: Duo-Expeditionen werden nachgereicht.

Elden Ring Nightreign: FromSoftware will Duo-Modus nachliefern

Das verkündete der offizielle Elden Ring-Kanal beiläufig auf Twitter. Man bedankte sich bei den 3,5 Millionen Spieler*innen, die in den fünf Tagen seit Release durch Elden Ring: Nightreign sprinten, kämpfen und looten, um gegen die fiesen Nachtfürsten zu bestehen. Dazu gab es ein GIF, in dem Gräfin, Wylder und Wächter passende Jubelanimationen ausführen. In einem weiteren Tweet darunter dann die frohe Kunde:

„Doch die Nacht ist noch lange nicht vorbei. Zusätzlich zu dem DLC, der später dieses Jahr erscheint, werden nach und nach weitere Features implementiert, darunter noch diesen Monat erweiterte Kämpfe gegen existierende Nachtfürsten, sowie zu einem späteren Zeitpunkt Duo-Expeditionen. Vielen Dank für eure Unterstützung“, heißt es von den Entwickler*innen. Neue, kostenpflichtige Inhalte sind schließlich auch schon geplant.

Während ihr derzeit also noch nur alleine oder zu dritt losziehen könnt, wird sich in Zukunft eine weitere Möglichkeit auftun – ein Feature, das sich Fans derzeit vermehrt wünschen und für das es dementsprechend auch schon eine passende Mod gibt, die sich allerdings noch in einer frühen Alpha befindet. Bleibt zu hoffen, dass die offiziellen Duo-Expeditionen entsprechend balanciert sein werden, denn der Solo-Modus wurde bereits mit einem ersten Patch entschärft.

Mehr Runen und die einmalige Chance, beim Tod gegen einen Nachtfürsten wiederbelebt zu werden, sollen es euch nun ermöglichen, auch allein erfolgreich einen Durchgang abzuschließen. Ob das klappt, müsst ihr selbst ausprobieren – in unserem umfangreichen Test zu Elden Ring: Nightreign haben wir vor dem Patch zumindest kritisiert, wie extrem die Herausforderung für Solo-Spieler*innen ist.

Quelle: Twitter / @ELDENRING