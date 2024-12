Elden Ring Nightreign: Lässt es sich auch zu zweit spielen?

Die Ankündigung von Elden Ring Nightreign dürfte selbst erfahrene FromSoftware-Veteran*innen verblüfft haben: Statt klassischer Singleplayer-Action nun ein Multiplayer-Roguelike?

Der Standalone-Titel schickt euch nämlich nicht allein ins Zwischenland, sondern mit zwei Gefährt*innen an eurer Seite, um Runen zu sammeln und Bosse in ihre Schranken zu weisen. Wenn ihr das partout nicht wollt, könnt ihr aber auch auf Hilfe verzichten und solo losziehen – es gibt also Optionen. Nur zu zweit, das geht leider nicht.

Elden Ring Nightreign: Allein oder zu dritt müsst ihr sein

Diese auf den ersten Blick bizarr wirkende Entscheidung hat Game Director Junya Ishizaki nun in einem Interview mit IGN näher erläutert. Zunächst einmal bestätigt er noch einmal ganz offiziell, dass Elden Ring Nightreign auf drei Spieler*innen auslegt sei, ihr aber auch allein in die Schlacht ziehen könnt. Paare sind in dem 2025 erscheinenden Multiplayer-Titel jedoch nicht erwünscht.

Solltet ihr keine FromSoftware-Fans in eurem Freundeskreis vorfinden, müsst ihr übrigens nicht befürchten, völlig aufgeschmissen zu sein. Die Frage, ob die Lebenspunkte der Gegner mit der der Anzahl der Spieler*innen skalieren, bejaht Ishizaki. Auch auf die Frage, warum es nun unbedingt drei sein mussten, hat er eine Antwort:

„Der Grund dafür, dass wir uns auf drei Spieler fokussieren, liegt darin, dass wir dieses belohnende Gefühl behalten wollen, das man bekommt, wenn man zusammen gegen einen Boss kämpft oder eine Karte erobert. Aber wir wollten das auf eine frische Art und Weise neu erschaffen. Wir fanden, dass der Fokus auf eine Drei-Spieler-Koop-Erfahrung völlig neue Erfolgserlebnisse mit sich bringen kann.“

Drei Spieler*innen sind „genau richtig“

„Das war größtenteils eher eine Balancing-Entscheidung als eine Design-Entscheidung. Es ist also bei der Entwicklung so gekommen. Wisst ihr, während wir wollten, dass jeder Spieler diese Art von Erfolgserlebnis hat, dieses belohnende Koop-Gameplay, ist uns aufgefallen, dass drei Spieler genau richtig sind, damit es sich nicht zu überwältigend oder voll anfühlt.“

„Das erlaubt es jedem Spieler, potenziell ein wenig alleine herumzulaufen und einen Teil der Karte zu erkunden, aber für die finale Erfahrung wieder zusammenzukommen, dabei haben sich drei Spieler genau richtig angefühlt“, erklärt Ishizaki weiter. Es könnte sich also durchaus lohnen, doch noch einmal nachzuhorchen, ob sich andere Elden Ring-Fans in eurem Umkreis aufhalten.

Falls es euch schon jetzt in den Fingern juckt, müsst ihr euch zwar noch eine ganze Weile gedulden, schließlich verriet FromSoftware mit 2025 nur einen ganz groben Release-Zeitraum. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Ab dem 10. Januar 2025 könnt ihr euch für den ersten Network-Test von Elden Ring Nightreign registrieren, um dann im Februar bereits vor der eigentlichen Veröffentlichung in die neue Erfahrung hineinzuschnuppern.

Quelle: IGN, YouTube /Bandai Namco Entertainment Europe