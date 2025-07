Elden Ring Nightreign: Nächster Immerdunkel-Boss steht fest – Fans fluchen „so frustrierend“

Mit acht Nachtfürsten, aber nur einer Karte, sind die Möglichkeiten an Abwechslung in Elden Ring Nightreign begrenzt, was Entwickler FromSoftware dazu bewogen hat, die sogenannten Immerdunkel-Souveränitäten einzuführen.

Dabei handelt es sich um noch härtere Varianten der Nachtfürsten, die überdies mit neuen Angriffen daherkommen, um euch auf Trab zu halten. Nach dem Gähnenden Schlund und dem Dunkeldrift-Ritter ist nun die Intelligente Plage an der Reihe, was bei einigen Fans auf wenig Zuspruch stößt.

Elden Ring Nightreign: Freut euch auf Immerdunkel-Gnoster

Die Intelligente Plage, im Spiel auch als Gnoster bekannt, zählt zu den nervigeren Nachtfürsten in Elden Ring Nightreign. Es ist ein Duo, bestehend aus Käfer und Motte, die in der ersten Phase noch getrennt agieren, um in der zweiten dann eine Einheit zu bilden, euch in Grund und Boden zu stampfen und unter Laserstrahlen zu begraben. Das Anstrengende daran? Die Motte schwebt die ganze Zeit durch die Gegend und außer Reichweite eurer Nahkampfangriffe, während der Käfer kaum Schaden erhält.

Nun erwartet euch ab dem 3. Juli um 3 Uhr deutscher Zeit also die Immerdunkel-Souveränitätsversion der Intelligenten Plage, wie Publisher Bandai Namco auf Twitter bekanntgab. Bei Fans stößt diese Nachricht auf gemischte Gefühle, wie der von Gabrielhrd erstellte Reddit-Thread zeigt. „Ich hasse diesen Boss“ schreibt beispielsweise ArbereshDoqetejete, während Remote-Whole-6387 „Ich habe dieses Arschloch nur einmal besiegt. […] So frustrierend“ zu Wort gibt.

Lesetipp: Unser Test zu Elden Ring Nightreign

Dass der Kampf kein Kinderspiel werden dürfte, suggeriert derweil der Kommentar von _Disbelief_: „Stellt euch darauf ein, eure Teammitglieder von der ersten Sekunde des Kampfes an wiederzubeleben.“ Nutzer*in Risky49 nimmt die Sache mit Humor: „Ich freue mich so sehr darauf, einem Bildschirm voll von magischem Durchfall auszuweichen, während ein Super-Stein-Hummer auf mich zustürmt.“ So oder so ähnlich könnte der Kampf gegen die Immerdunkel-Souveränität wohl ablaufen.

Falls euch die Kommentare nicht abschrecken, könnt ihr euch ab morgen in die Schlacht stürzen. Am besten nehmt ihr dafür wahlweise unsere fünf Tipps für Elden Ring Nightreign an die Hand und nutzt dieses unfassbar mächtige Relikt, das Fans zur Meta erklärt haben.

Quelle: Twitter /@BandaiNamcoDE / Reddit /@Gabrielhrd, ArbereshDoqetejete, Risky49, _Disbelief_