Elden Ring Nightreign: Neue Ankündigung lässt Fans jubeln – „ich bin so gehyped“

Ziemlich genau drei Monate ist der Release von Elden Ring Nightreign jetzt her, seitdem wurde der bizarre Multiplayer-Ableger mit regelmäßigen Updates versorgt, um Spieler*innen bei der Stange zu halten.

Bislang nur in Form der sogenannten Ewigdunkel-Souveränitäten, also härteren Versionen der Nachtfürsten. Doch nun holt FromSoftware zu einem größeren Schlag aus und kündigt den bereits Anfang des Monats geleakten brandneuen Endlos-Modus mit dem Namen „Die Tiefe der Nacht“ an.

Elden Ring Nightreign: Erkundet „Die Tiefe der Nacht“ – neuer Modus bald verfügbar

Kurz und schmerzlos: Elden Ring Nightreign bekommt einen neuen, „extrem schweren Herausforderungsmodus“ namens „Die Tiefe der Nacht“ verpasst, wie man auf Twitter verrät. Das entsprechende, tatsächlich kostenlose Update erscheint am 11. September, was für einige makabere Witze in den Kommentaren sorgt. Dort finden sich aber auch zahlreiche begeisterte Fans, wie etwa der Kommentar von AppleSlices19 zeigt: „Ich bin so gehyped, ich bete nur, dass das Belohnungssystem es auch wert ist.“

Hier geht’s zum Tweet:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Details gibt es hingegen auf der offiziellen Website, wo man noch einmal unterstreicht, dass der Modus sich wirklich an Elden Ring Nightreign-Spieler*innen richtet, die schon viele Stunden in Limveld verbracht haben. Aber was erwartet euch denn nun in „Die Tiefe der Nacht“? Zunächst sind natürlich alle Gegner stärker als normalerweise, auch wenn man nicht spezifiziert, ob sich dies auf ihren ausgeteilten Schaden, ihre Lebensleisten oder beides bezieht.

Außerdem könnt ihr nicht vor Start festlegen, gegen welchen Nachtfürsten ihr am Ende kämpft und die Geländeänderungen, etwa in Form des verschneiten Gipfels oder des verrottenden Waldes, bleiben im Vorfeld ebenfalls ein Geheimnis – euch erwarten also einige Überraschungen. Unterteilt ist der Modus in mehrere Tiefengrade und die unteren Ebenen erreicht ihr, indem ihr möglichst häufig gewinnt. Provokant der Kommentar: „Mal sehen, wer Tiefe 3 überwinden kann.“

Höhere Schwierigkeit, bessere Belohnungen

Damit ihr überhaupt eine Chance im neuen Elden Ring Nightreign-Modus habt, gibt es natürlich auch neue Belohnungen, die ihr exklusiv in „Die Tiefe der Nacht“ findet und auch nur dort nutzen könnt. Darunter etwa die Tiefenrelikte, von denen zumindest laut Leak mehr als drei gleichzeitig ausrüstbar sind, sowie neue Waffen, die zusätzliche, aber auch teilweise negative Fähigkeiten im Gepäck haben.

Lesetipp: Unser Test zu Elden Ring Nightreign

Los geht es dann wie gesagt am 11. September, wenn euch Bandai Namco und FromSoftware mit der Aussage „Tiefe 4 und 5 halten endlose Kämpfe für alle bereit, die noch größere Aufregung suchen“ herausfordern. Wollt ihr noch mehr Details zum neuen Modus „Die Tiefe der Nacht“, schaut ihr euch am besten unseren Artikel zum entsprechenden Elden Ring Nightreign-Leak an.

Quelle: Twitter /@ELDENRING, Offizielle Website von Bandai Namco