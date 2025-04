Elden Ring Nightreign zeigt neue Klasse – „Kann nicht warten, sie auszuprobieren“

Nicht mehr lange, dann soll das nächste FromSoftware-Spiel erscheinen. Die Rede ist natürlich von Elden Ring Nightreign, welches euch in die Rolle von verschiedenen Klassen schlüpfen lässt. Eine neue wurde jetzt kürzlich vorgestellt.

Bislang bekannt waren nur vier Rollen: Wächter, Wylder, Einsiedlerin und die Gräfin, die bereits im Netzwerktest im Februar spielbar gewesen sind. Im finalen Spiel stellen euch die Entwickler*innen aber noch mehr Klassen zur Verfügung und die neueste dürfte vor allem die Bogenschütz*innen unter euch in den Bann ziehen.

Elden Ring Nightreign: Das kann die neue Klasse

Wie das Team auf Twitter verrät, könnt ihr zum Release von Elden Ring Nightreign ebenso in die Haut der Ironeye-Klasse schlüpfen. Bei dieser handelt es sich im Grunde genommen um einen agilen Bogenschützen, der vor allem aus der Ferne angreift. Er verfügt, wie seine Kolleg*innen, über ein paar besondere Fähigkeiten.

So kann er mehrere Pfeile auf einmal verschießen oder sich von einer Wand abstoßen, um aus der Luft zu feuern. Darüber hinaus kann er auf Feuerbögen zurückgreifen und sich mit einem Messer zumindest ein kleines bisschen im Nahkampf zur Wehr setzen. Insgesamt vermittelt die Klasse, so stellt es zumindest der Trailer dar, eine bewegungsintensive Spielweise.

Lesetipp: Nach Release soll Elden Ring Nightreign noch mehr Inhalte via DLC erhalten

Da Elden Ring Nightreign in erster Linie auf eine Koop-Erfahrung ausgelegt ist, könnte der Ironeye eine ziemlich stabile Ergänzung werden. Während beispielsweise der Wächter die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich lenkt, schießt Ironeye aus der Ferne drauf, um genügend Schaden auszuteilen.

Fans freuen sich auf neue Klasse

Die Ankündigung der neuen Klasse kommt bei den Fans, die schon sehnsüchtig auf das neue Elden Ring warten, überwiegend gut an. So schreibt etwa der oder die Nutzerin FromSoft Central: „Die Klasse sieht fantastisch aus, ich kann es kaum erwarten, Ironeye auszuprobieren!“

In weiteren Kommentaren wird ebenso gelobt, dass das deutlich agilere Gameplay gut zu so einem Charakter passt. Es wird jedoch auch eingeworfen, dass sich Bögen in den bisherigen FromSoftware-Spielen selten gut angefühlt haben. Dementsprechend hoffen viele, dass sich die Lage mit Elden Ring Nightreign endlich ändert.

Hier im Trailer auf Twitter seht ihr die frisch angekündigte Klasse in Aktion:

Ob Ironeye tatsächlich Spaß macht, erfahren wir aber frühestens erst in ein paar Wochen. Elden Ring Nightreign erscheint nach aktueller Planung am 30. Mai 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Wir konnten schon einen Blick auf das neue Elden Ring mit Multiplayer werfen und verraten euch in der Vorschau unsere Eindrücke.

Quelle: Twitter / @ELDENRING, @FromSoftUpdates