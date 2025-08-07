Elden Ring Nightreign: Neuer Leak könnte alles auf den Kopf stellen – „ich kann es kaum erwarten“

Im Vergleich zu anderen FromSoftware-Titeln ist Elden Ring Nightreign eher ernüchternd gestartet, zumindest was die Wertungen von Presse und Spieler*innen angeht.

Worüber sich Fans nicht beschweren können, ist kontinuierliche Unterstützung: Seit dem Release folgen regelmäßig neue Inhalte, bislang in der Form der Ewigdunkel-Souveränitäten, bei denen es sich um stärkere Varianten der etablierten Nachtfürsten handelt. Ein frischer Leak stellt nun allerdings einen brandneuen Modus in Aussicht, der Nightreign noch einmal ordentlich umkrempeln könnte.

Elden Ring Nightreign: Angeblich neuer Endlos-Modus geplant

Dataminer haben nämlich entdeckt, was FromSoftware offenbar als Nächstes für Elden Ring Nightreign plant. Und zwar könnt ihr euch anscheinend auf ein neues Feature namens „Deep of Night“ (bei uns vermutlich etwa „Tiefe Nacht“) freuen, das grob gesagt eine Art Endlos-Modus darstellt. Hier dürft ihr euch nicht aussuchen, gegen welchen Nachtfürsten ihr in die Schlacht zieht, und erfolgreich abgeschlossene Runs erhöhen gewissermaßen eure Elo, sprich eine Zahl, die eure Siegesquote widerspiegeln soll.

Je mehr ihr gewinnt, desto tiefer könnt ihr in die Nacht hinabsteigen und desto größer werden die Herausforderungen, denen ihr in euren Durchgängen begegnet. Außerdem werden eure zufälligen Kamerad*innen basierend auf eurer und ihrer Elo ausgesucht, um ausgeglichene Partien zu gewährleisten. Auf den tieferen Ebenen trefft ihr dann auch mal auf in Magma gehüllte Gegner oder findet Waffen, die euch nicht nur mit Vor-, sondern auch mit Nachteilen ausstatten.

Lesetipp: Katastrophaler Bug in Nightreign belustigt Spieler*innen

Dazu kommt, dass ihr im „Deep of Night“-Modus von Elden Ring Nightreign offenbar auch mehr (nämlich bis zu sechs statt der üblichen drei) und exklusive Relikte ausrüsten könnt. Auf Reddit findet ihr nicht nur die direkten Beschreibungen aus dem Code des Spiels, sondern auch einige Bilder vom neuen Modus sowie den Relikten. Ihr könnt also schon einen ersten Blick auf die entsprechenden Effekte werfen, an denen FromSoftware aber gegebenenfalls noch herumschraubt.

Fans freuen sich

Unter dem Reddit-Beitrag versammeln sich vor allem interessierte Fans, die detaillierte Fragen zu den via Datamining zu Tage beförderten Infos stellen. Auf Twitter findet man derweil auch simple Ausrufe der Freude: „Ich kann den Deep of Night-Modus kaum erwarten. Wir klettern an die Spitze. Sie machen einen grandiosen Job bei der Unterstützung von Elden Ring Nightreign“, schreibt etwa Nutzer*in solairelightmus.

Wann genau euch der Deep of Night-Modus erwartet, steht derzeit natürlich noch in den Sternen. Voraussichtlich müsst ihr euch aber nicht bis zum noch für dieses Jahr vorgesehenen DLC gedulden, der neue Bosse und Nachtwandler-Klassen beinhalten soll. Seid ihr ganz allgemein auf der Suche nach hilfreichen Tipps zu Elden Ring Nightreign, greifen wir euch an anderer Stelle unter die gepanzerten Arme.

Quelle: Reddit /@Adminisitrator, Twitter /@solairelightmus