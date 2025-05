Elden Ring-Ableger: Neues Gameplay begeistert Fans – „damit habe ich nicht gerechnet“

Elden Ring: Nightreign, der neue Ableger aus dem wohl erfolgreichsten FromSoftware-Franchise aller Zeiten, will euch Ende des Monats, genauer gesagt am 30. Mai, endlich mit seinem frischen Roguelike-Ansatz überzeugen.

Gute drei Wochen habt ihr also noch Zeit, euch mit der ungewohnten Spielstruktur vertraut zu machen und da kommt der neue Übersichtstrailer von Publisher Bandai Namco gerade recht. In zehn Minuten erklärt man euch noch einmal, was euch genau erwartet, untermalt von frischem Gameplay – und Fans sind vor allem von einer Sache begeistert.

Elden Ring: Nightreign – Übersichtstrailer erklärt das Spielprinzip und enthüllt Dark Souls-Skins

Denn im Gegensatz zum Namensvetter erwartet euch in Elden Ring: Nightreign kein klassisches Souls-Abenteuer. Stattdessen tut ihr euch mit zwei weiteren Spieler*innen zusammen und kämpft dann gegen die Zeit, indem ihr durch ein prozedural generiertes Limgrave (hier: Limveld) lauft, möglichst schnell möglichst stark werdet und am Ende von zwei Tagen und zwei Nächten gegen einen der sogenannten Nachtfürsten zu bestehen.

Ein völlig neues Spielprinzip also, das ihr erst einmal verinnerlichen müsst. Dabei hilft der frisch veröffentlichte Übersichtstrailer genauso wie unser Bericht zu Elden Ring: Nightreign, denn wir durften das Spiel bereits sieben Stunden lang zocken. Nun hat das Werbevideo aber auch neues Gameplay im Gepäck: Ein paar der bereits bekannten Bosse wurden noch einmal ausgiebiger gezeigt und auch zufällig passierende Events standen im Rampenlicht.

Hier bekommt ihr besagte Infos in Video-Form:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dazu kamen einige brandaktuelle Informationen: Ihr werdet nämlich unter anderem Missionen abschließen können, die neue Lore über die verschiedenen Klassen, die sogenannten Nachtwandler, enthüllen. Das dürfte längerfristig motivieren, was im Roguelike-Genre durch Permadeath nicht immer gegeben ist. Außerdem gab es eine echte Überraschung, die vor allem bei den langjährigen Fans hervorragend ankommt.

Fans sind begeistert: „Buchstäblich Spitzenklasse“

So könnt ihr in Elden Ring: Nightreign Skins freischalten, um eure Charaktere anders einzukleiden. Das sind auf der einen Seite unterschiedliche Farbschemata, auf der anderen Seite aber vollwertige neue Kostüme – und zwar im Stil von bekannten Dark Souls-Figuren. Der die Sonne preisende Ritter Solaire aus dem ersten Teil, Posterboy Faaram aus dem zweiten und der an Bloodborne erinnernde Leonhard aus dem dritten Ableger der Trilogie kommen als Outfits daher.

Nicht nur, dass die Fans in den YouTube-Kommentaren von diesem Element völlig überrascht sind („Solaire, Faraam und Leonhard waren etwas, womit ich nicht gerechnet habe“), sie werden angesichts dieser Neuigkeit auch emotional („Solaire, Faraam und Leonhard mit einem Ansatz von der Majula-Musik einzuführen, war unglaublich. Ich habe womöglich eine Träne vergossen“) oder jubeln („Das ist unglaublich!“ und „Es ist bald da!“).

Lesetipp: Darum kommen in Nightreign alte Dark Souls-Bosse wieder

Jeder der Skins ist übrigens exklusiv für eine der Klassen in Elden Ring: Nightreign. So ist das Solaire-Set nur für den Wächter bestimmt, während der Faaram-Skin dem Wylder zur Verfügung steht und das Eisenauge in die Rolle von Leonhard schlüpft. Ihr dürft entsprechend davon ausgehen, dass auch die fünf anderen Klassen ihre eigenen Skins aus der FromSoftware-Historie erhalten werden.

Welche das sind, erfahren wir erst ab dem 30. Mai, wenn Elden Ring: Nightreign für PC, PS4, PS5 und Xbox Series X|S erscheint. Vier Versionen wird es geben, darunter auch eine dicke Collector’s Edition mit 25 Zentimeter großer Figur. Solltet ihr auf eurem Heimrechner loslegen wollen, werft am besten vorher nochmal einen Blick auf die Systemanforderungen zu Elden Ring: Nightreign.

Quelle: YouTube /BANDAI NAMCO Europe