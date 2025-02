Elden Ring Nightreign: Das ist der Release-Termin – jetzt offiziell verraten

Ein konkretes Datum nannte Tom Henderson zwar nicht, doch mit der Angabe „Ende Mai“ sollte er Recht behalten: Am 30. Mai wird Elden Ring Nightreign erscheinen, wie Publisher Bandai Namco nun offiziell verraten hat.

Ursprüngliche Meldung vom 10. Februar:

Kaum wurde Elden Ring Nightreign erst vor wenigen Wochen angekündigt, könnte auch schon bald der Release vor der Tür stehen. Zumindest behauptet das ein in der Regel gut informierter Insider, dessen Wahrheitsgehalt in der kommenden Woche auf den Prüfstand steht.

Bekannt ist bereits, dass Elden Ring Nightreign keine gewöhnliche Fortsetzung wird. Statt eines Singleplayer-Abenteuers wandert der Ableger auf Multiplayer- und Roguelike-Pfaden. Ob das Konzept aufgeht, könnt ihr offenbar nicht nur demnächst im Network-Test herausfinden.

Elden Ring Nightreign: Dann soll der Release stattfinden

Während der Netzwerk-Test vom 14. bis zum 17. Februar läuft, soll der Release von Elden Ring Nightreign nur kurze Zeit darauf stattfinden. Dies schreibt der in der Regel gut informierte Brancheninsider Tom Henderson, der in der Vergangenheit oft richtig lag. Dennoch solltet ihr natürlich wie gehabt die Informationen mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten.

Laut Henderson verkünden Bandai Namco und FromSoftware in der kommenden Woche, genauer gesagt am 12. Februar, den Releasetermin. Zu rechnen ist dann wohl mit einem neuen Trailer und gegebenenfalls weiteren Details rund um das Action-Rollenspiel mit Koop-Faktor. Bezüglich des Termins verrät Henderson noch etwas mehr.

Seinen Informationen zufolge erscheint Elden Ring Nightreign Ende Mai. Ein konkretes Datum konnte er allerdings nicht in Erfahrung bringen. Sollte er trotzdem Recht behalten, würden zwischen dem Netzwerk-Test und der finalen Veröffentlichung ungefähr drei Monate liegen. Eine durchaus realistische Annahme.

Was macht Nightreign so besonders?

Während Elden Ring in erster Linie ein Abenteuer für euch als einzelnen Helden gewesen ist, setzt Nightreign fast komplett auf die Karte Koop. Zwar könnt ihr auch alleine losziehen, aber in erster Linie ist der Soulslike-Ableger auf Dreier-Gruppen ausgelegt. Zusammen erlebt ihr dann bis zu drei Ingame-Tage, in denen ihr euch durch zahlreiche Gegner kämpft und euren gewählten Charakter verbessert.

Die Spielwelt wird dabei zunehmend durch einen giftigen Nebel kleiner, ähnlich wie in einem Battle Royale. Allerdings wartet am Ende kein Chicken Dinner auf euch, sondern ein knackiger Bosskampf. Manche davon könntet ihr sogar schon aus dem Dark Souls-Franchise kennen.

Ob ihr jedoch tatsächlich schon im Mai in die Welt von Elden Ring Nightreign auf dem PC, der PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S losziehen könnt, erfahren wir wohl voraussichtlich nächste Woche. Auf ein Elden Ring-Feature muss jedoch im Ableger verzichtet werden.

