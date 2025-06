Elden Ring: Nightreign – Server down? Ab dann könnt ihr wieder spielen

Update vom 2. Juni, 13:00 Uhr: FromSoftware hat Wort gehalten, die Wartungsarbeiten haben genau drei Stunden gedauert. Die Server von Elden Ring: Nightreign sind also wieder online und ihr könnt weiterspielen.

Erst seit Freitag können Nachtwandler durch die zufällig generierte Welt von Elden Ring: Nightreign jagen, um den fiesen Nachtfürsten das Handwerk zu legen und Limveld zu retten.

Doch FromSoftware schläft nicht und spielt schon jetzt mit Patch 1.01.1 das erste Update auf, um etwaige Probleme zu beheben. Im Zuge dessen finden Wartungsarbeiten statt und die Server gehen für kurze Zeit offline. Wie lange das genau dauert und ab wann ihr wieder mit euren Freund*innen spielen könnt, verraten wir euch im Folgenden.

Elden Ring: Nightreign – So lange dauern die Wartungsarbeiten

Angekündigt hatte man die Server-Pause von Elden Ring: Nightreign auf Twitter. Demzufolge sollen die Wartungsarbeiten am 2. Juni um 10 Uhr deutscher Zeit begonnen haben und voraussichtlich drei Stunden dauern. Das gilt für alle Plattformen, also sowohl die PlayStation 4 und 5 als auch die Xbox One und Series X|S sowie den PC. Man bedanke sich für eure Geduld.

Ob drei Stunden wirklich reichen, bleibt abzuwarten; häufig dauern solche Arbeiten länger als geplant. Zumindest probieren könnt ihr es aber ab 13 Uhr wieder, zur Not schaut ihr eben später nochmal rein. Solo losziehen ist natürlich auch während Server-Auszeit problemlos möglich, schließlich bietet Elden Ring: Nightreign die Möglichkeit, auch offline gegen die Nachtfürsten anzutreten.

Lesetipp: Alle Klassen in Nightreign freischalten

Ob das unbedingt empfehlenswert ist, sei angesichts der Balancing-Probleme allerdings dahingestellt, wie unser Test zu Elden Ring: Nightreign sorgfältig ausarbeitet. Ein erster Patch, um genau diese Kritik anzugehen, ist übrigens bereits in Arbeit: Update 1.02 soll die Anzahl der Runen erhöhen, die ihr erhaltet, wenn ihr allein spielt, sowie euch einmalig wiederbeleben, falls ihr beim Kampf gegen einen Nachtfürsten das Zeitliche segnet, heißt es auf Twitter.

Trotz missverständlicher Formulierungen enthielt das heute aufgespielte Update 1.01.1 bereits die Änderungen für Solo-Expeditionen, die ursprünglich für Patch 1.02 vorgesehen waren. Möglicherweise ist hier auch einfach nur jemand bei der Benennung durcheinander gekommen. Lasst euch nicht verwirren und werft einen Blick auf diese fünf Dinge, die ihr vor dem Spielen von Elden Ring: Nightreign unbedingt wissen solltet.

Quelle: Twitter /@ELDENRING