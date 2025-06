Elden Ring Nightreign: Spieler sind bereit zu verzeihen – Darum erreicht der Titel jetzt neue Meilensteine

Dass Elden Ring Nightreign ein wirklich schlechtes Spiel sein soll, hat man nach Release eigentlich nur von einigen persönlich enttäuschten Stimmen vernommen. Und trotzdem musste sich der Titel auf Steam mit ausgeglichenen Bewertungen zufriedengeben.

Hier hat mal wieder eine für Nutzer*innen der Plattform typische Aktion stattgefunden, bei der die Rezensionen als Druckmittel genutzt wird, um dringend gewünschte Verbesserungen durchzuboxen. Nachdem FromSoftware sich dem nun gebeugt hat, wirkt sich das ganz klar auf den Score des Koop-Spin-Offs aus.

Elden Ring Nightreign: Nachgereichtes Versprechen zeigt seine Wirkung auf Steam

Warum ist es bisher eigentlich nur möglich, Elden Ring Nightreign entweder allein oder zu dritt zu spielen? Die Erklärung dazu ist ziemlich banal, diese Option wurde bei der Entwicklung schlichtweg übersehen, wie man vor einer Weile zugab. Mittlerweile herrscht jedoch Einsicht, dass es so eine offensichtliche Lücke zu schließen gilt. Die offizielle Einbindung eines Modus für Duos ist tatsächlich angekündigt worden, auch wenn ein Datum zu dem entsprechenden Update noch aussteht. Unter anderem könnte der Sinneswandel daher rühren, dass auf Steam ganz schön Dampf dahingehend gemacht wurde, mit negativen Rezensionen.

Es war allerdings nicht nur die fehlende Spielweise, welche die Gemüter dort erhitzt hat. Das Ergebnis des angesammelten Frustes: Eine ausgeglichene Wertung, also zwischen 40 und 69 Prozent hochgestreckte Daumen. Kein guter Look für den neuen Release vom 29. Mai 2025. Mittlerweile jedoch ist ein Aufwärtstrend zu beobachten, mit dem endlich die Marke „sehr positiv“ geknackt werden konnte. 80 Prozent alles Nutzer*innen, die sich mit einer Einschätzung beteiligt haben, würden Nightreign also weiterempfehlen.

Lesetipp: Mit der passenden Mod spielt ihr Elden Ring Nightreign schon jetzt zu zweit

Patches schaffen Besserung

Das liegt vermutlich auch daran, dass sich nach und nach die ersten Patches ansammeln. Am aktuellsten ist zurzeit die dritte Softwareauffrischung vom 10. Juni mit der Nummer 1.01.2, welche sich hauptsächlich mit allgemeinen Bugfixes auseinandersetzt. Wirft man einen Blick auf die verbleibenden Beschwerden, zeigt sich, dass manche Spieler*innen wohl mit Abstürzen sowie Serverproblemen zu kämpfen haben und den Umgang mit Verbindungsschwierigkeiten im Matchmaking als ärgerlich empfinden.

Klar ist, wenn man den Blick beispielsweise Richtung Metacritic wendet, dass der neueste FromSoftware-Titel mit einer 77 zwar kein Überflieger ist, aber sich durchaus an dem Wohlwollen vieler zufriedener Spieler*innen erfreuen kann. Was wir bei 4P persönlich von Elden Ring Nightreign halten, lest ihr in unserem ausführlichen Test.

Quellen: Steam / Elden Ring Nightreign, Metacritic