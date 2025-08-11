Elden Ring Nightreign: Ultra-seltenes Item gibt Spielern noch immer Rätsel auf – „das könnte riesig sein“

Wie es für einen FromSoftware-Titel üblich ist, steckt auch Elden Ring Nightreign voller Geheimnisse. Egal ob spielerischer oder lore-technischer Natur: Fans können sich hier richtig tief reinwühlen.

Ein Gegenstand, hinter dem mehr steckt, als man zunächst annehmen mag, ist das sogenannte Cord End (zu Deutsch etwa Ende der Schnur). Ihn zu finden ist bereits eine Aufgabe für sich: Mit einer Droprate von 0.035% und das überhaupt nur in den Kisten von Kirchen, seid ihr dem Item vielleicht noch nie über dem Weg gelaufen. Doch es birgt ein noch ungelöstes Geheimnis.

Elden Ring Nightreign: Was hat es mit dem Cord End auf sich?

Was man mit dem Cord End in Elden Ring Nightreign anstellen kann, hat die Community trotz der unglaublichen Seltenheit vergleichsweise schnell herausgefunden. Die kryptische Beschreibung „Erhaltet irgendwo Einlass“ ist zwar nur semi-hilfreich, doch es war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis fleißige Spieler*innen die geheime Tür, die ihr mit Hilfe des Items öffnen könnt und die sich versteckt in einer Klippe in der Mitte der Karte befindet, entdeckt hatten.

Hinter der Tür verbirgt sich nicht nur die Statue eines Mädchens, sondern auch drei Opferzweige, die verhindern, dass ihr bei eurem Ableben eine Stufe und eure Runen verliert. Keine schlechte Belohnung, angesichts der dramatisch niedrigen Droprate des Cord Ends aber ein wenig unspektakulär. Nicht nur das gibt Fans Grund zur Annahme, dass hinter dem Geheimnis noch mehr stecken muss.

Community macht Fortschritte

Zumindest einen Anhaltspunkt hat nun Reddit-Nutzer*in s1x3one gefunden und diesen natürlich prompt mit der restlichen Elden Ring Nightreign-Community geteilt. Er oder sie ist nämlich über eine Stelle gestolpert, an der das Fallenlassen eines Opferzweigs eine Reaktion erzeugt, die er oder sie auch detailliert im verlinkten Thread beschreibt. Offenbar gab es ein Geräusch und es ist direkt Nacht geworden.

Was das genau bedeutet? Nun… da sind sich weder s1x3one noch kommentierende Fans sicher. Aber offenbar scheinen die Opferzweige wirklich noch ein weiteres Geheimnis zu bergen. Vielleicht, wenn man die anderen beiden Exemplare an zwei anderen signifikanten Orten fallen lässt? Was jedenfalls aufgefallen ist: Besagter Ort besitzt durchaus Kontext. „Wenn das der Ort von der Remembrance der Gräfin ist, könnte das riesig sein“, wirft beispielsweise Monk_of_Bonk ein.

Sollten die anderen beiden Opferzweige an Orten reagieren, die mit anderen Klassen in Verbindung stehen, hat die Community das Rätsel vielleicht bald endgültig gelöst. Ihr könnt natürlich bei der Suche mithelfen, falls euch daran gelegen ist. Oder aber ihr lasst das Geheimnis ein Geheimnis bleiben und freut euch auf die laut einem Leak bald in Elden Ring Nightreign kommenden Inhalte.

