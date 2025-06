Elden Ring: Nightreign – Überraschendes Update will das größte Problem schon kurz nach Release lösen

Gerade erst durfte Elden Ring: Nightreign – FromSoftwares neuester Stern am Souls-Himmel – seine Veröffentlichung feiern. Nun schon kündigt das Studio gemeinsam mit Publisher Bandai Namco Entertainment ein neues Update an, welches in Kürze kommen soll.

Der erste Post Launch-Patch mit der Nummer 1.02 soll einige wichtige Verbesserungen mit im Gepäck haben – darunter vor allem eine, die Solo-Spielerinnen und -Spielern begeistern dürfte, geht sie doch einen der stärksten Kritikpunkte des taufrischen Titels an.

Schon in der kommenden Woche soll es so weit sein und das Update für Elden Ring: Nightreign, dem jüngst immer wieder angelastet wird, eine eher schwache Solo-Erfahrung zu bieten, erscheinen. Genau hier will FromSoftware auch an den Rädchen drehen, wie es über den offiziellen Twitter-Account des Spiels heißt: „Nächste Woche wird Patch 1.02 veröffentlicht und einige Fehlerbehebungen sowie Verbesserungen für Solo-Expeditionen enthalten“.

Die vollständigen Patch-Notizen sollen nicht vor nächster der kommenden Kalenderwoche veröffentlicht werden. Mit Patch 1.02 werden Solo-Spielerinnen und -Spieler in der Lage sein, sich einmal pro Kampf gegen die Nachtfürsten wiederzubeleben und mehr Runen während des Runs einzusammeln. Gerade das Solo-Abenteuer wurde im Vorfeld immer wieder kritisiert und auch wir räumen in unserem Test zu Elden Ring: Nightreign nicht unbegründete Zweifel am Konzept dessen ein.

Denn Nightreign ist eigentlich eine Art Koop-Twist des 2022 erschienenen, von Fans wie Kritikerinnen und Kritikern gleichermaßen gefeierten Fantasy-Rollenspiels, nur, dass ihr euch dieses Mal eben mit zwei weiteren Mitstreiterinnen oder Mitstreitern an eurer Seite den brachialen Bossen in den Weg stellen könnt. Auch auf Steam hagelte es harsche Kritik für den neuen Elden Ring-Ableger, was zu einer durchwachsenen Wertung führt.

Warum es eigentlich in Elden Ring: Nightreign keinen Modus für zwei Spieler*innen gibt, erklären wir euch an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich. Derweil kursieren bereits erste Gerüchte, welcher Schauspieler im kommenden Elden Ring-Film vertreten sein könnte.

