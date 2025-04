Elden Ring Nightreign: Werdet ihr FromSoftwares neuen Titel spielen können? Prüft jetzt euren PC

Mit Elden Ring Nightreign will FromSoftware aus dem bekannten Muster epischer Singleplayer-Erfahrungen ausbrechen und sich an einem Spin-Off versuchen. Dafür fokussiert sich das Studio auf rasantes Kampfgeschehen, bei dem euch im besten Fall zwei Freund*innen zur Seite stehen.

Wenn ihr vorhabt, das Gemetzel am PC erleben zu wollen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, eure Hardware auf ihre Tauglichkeit zu testen, denn die Systemanforderungen wurden preisgegeben. Knappe Entwarnung vorab: Ihr müsst keine unfassbare Rechenpower aufbringen.

Elden Ring Nightreign: Was euer PC bieten muss

Ein absolutes Grafikwunder der modernen Zeit oder gefürchteter Performance-Fresser will Elden Ring Nightreign nicht zwingend sein. Entsprechend zahm fallen die erforderlichen und empfohlenen Komponenten, welche Bandai Namco kürzlich mit künftigen Spieler*innen geteilt hat, aus. Folgende Bauteile solltet ihr besitzen, damit ihr das Koop-Spektakel zum Laufen bekommt:

Betriebssystem: Windows 10

Windows 10 Prozessor: Intel Core I5-10600 oder AMD Ryzen 5 5500

Intel Core I5-10600 oder AMD Ryzen 5 5500 Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB oder AMD Radeon RX 580 4 GB

Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB oder AMD Radeon RX 580 4 GB DirectX : DirectX 12 Feature level 12.0

: DirectX 12 Feature level 12.0 Speicherplatz: 30 GB

Für ein optimales Ergebnis in Bezug auf Optik, Framerate und Ladezeiten muss eurer Computer allerdings zu etwas mehr Leistung fähig sein. Hier die technischen Bedingungen, mit denen sich Elden Ring Nightreign besonders geschmeidig spielen lässt:

Betriebssystem: Windows 11

Windows 11 Prozessor: Intel Core I5-11500 oder AMD Ryzen 5 5600

Intel Core I5-11500 oder AMD Ryzen 5 5600 Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB oder AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB oder AMD Radeon RX Vega 56 8 GB DirectX: DirectX 12 Feature level 12.0

DirectX 12 Feature level 12.0 Speicherplatz: 30 GB

Was ist Elden Ring Nightreign überhaupt für ein Spiel?

Und was erwartet euch spielerisch, nachdem ihr, falls nötig, aufgerüstet habt und der Tag des Release am 30. Mai 2025 endlich eingetroffen ist? Ihr lasst euch in einen zufällig generierten Abschnitt von Limgrave schmeißen und habt ab dann zwei Tage spielinterner Zeit, um alle möglichen Gegner sowie Zwischenbosse aus dem Weg zu räumen und euch anschließend einem gefährlichen Fürsten der Nacht zu stellen.

Welche Attacken und Fähigkeiten euch dabei zur Verfügung stehen, entscheidet sich bei der Auswahl eines vorgefertigten Helden beziehungsweise einer vorgefertigten Heldin. Da wäre beispielsweise der Wächter, eine Vogelkreatur mit Hellebarde; Eisenauge, ein geübter Bogenschütze oder die Einsiedlerin, welche über mächtige Zauber verfügt. Um eure Charaktere zu stärken, findet ihr auf eurer zweitägigen Reise nützliche Gegenstände wie neue Waffen oder Runen.

Aber Achtung: Mit fortschreitendem Uhrzeiger wird das begehbare Gebiet immer kleiner, bis ihr dem Night Lord am Ende nicht mehr entkommen könnt. Ein Sieg über diesen katapultiert euch übrigens nicht sofort zu den Credits, sondern startet einen neuen Zyklus mit einer weiteren Herausforderung. Wie wir bei 4P nach einem Anspielevent zu Elden Ring Nightreign denken, entnehmt ihr unserer Preview.

