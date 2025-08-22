Elden Ring für Nintendo Switch 2: Ein „Desaster“ – das muss die Umsetzung jetzt dringend verbessern

FromSoftwares bislang größer Erfolg soll noch dieses Jahr eine weitere Plattform erobern: Elden Ring ist für die Nintendo Switch 2 schon seit längerer Zeit angekündigt. Viel gesehen haben wir von der Portierung bislang nicht, offenbar aus einem ziemlich guten Grund.

In Köln auf der gamescom können Besucher*innen dieser Tage erstmals einen Blick auf die sogenannte Tarnished Edition des Action-Rollenspiels am Nintendo-Stand werfen. Doch vielleicht solltet ihr besser nicht so genau hinsehen, denn noch leidet Elden Ring laut ersten Berichten unter einem ziemlich gewaltigen Problem.

Elden Ring: Darum ist die neue Version derzeit ein „Desaster“

Dass die Nintendo Switch 2 durchaus in der Lage ist, moderne AAA-Spiele halbwegs solide darzustellen, haben schon zum Release Cyberpunk 2077 und Hogwarts Legacy unter Beweis gestellt. Ein Elden Ring sollte dementsprechend auch keine allzu große Hürde sein, oder?

Offenbar zu früh gefreut, wie erste Eindrücke aus Köln zeigen. Die englischsprachigen Kolleg*innen von IGN sprechen in ihrem Video sogar von einem „Desaster im Handheld-Modus“. So ist von einer schrecklichen technischen Performance die Rede, die insbesondere in der offenen Spielwelt von Limgrave zum Problem wird. Bei jedem Kameraschwenk würde die Framerate merklich unter die Grenze von 30 FPS fallen.

Lesetipp: Ein anderes FromSoftware-Spiel wird demnächst ganz anders umgesetzt

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen die Kanäle Nintendo Life und GVG, die sich ebenfalls schon die Version vor Ort ansehen konnten. Letztere sogar im Docked-Zustand, in dem es nicht weniger zu einer schwachen Performance kommen soll. Was alle drei Publikationen darüber hinaus eint? Sie durften keine Videoaufnahmen vor Ort machen.

Bis zum Release ist noch Zeit

Abseits der sehr offensichtlichen Performance-Probleme soll die Elden Ring: Tarnished Edition aber visuell auf der Nintendo Switch 2 abliefern. Zwar müssen natürlich Abstriche in Kauf genommen werden, diese sollen sich aber überwiegend in Grenzen halten. Darüber hinaus erwähnt IGN, dass offenbar das Standard-Controller-Layout für diese Version geändert wurde, was mitunter ganz schön verwirren kann.

Immerhin gibt es eine mehr oder weniger gute Nachricht: Noch haben Bandai Namco und FromSoftware genügend Zeit, um der Portierung den notwendigen Feinschliff zu verpassen. Einen Releasesetermin für Elden Ring auf der Nintendo Switch 2 gibt es nämlich bislang nicht. Es soll jedoch 2025 noch soweit sein.

Quelle: YouTube / IGN, Nintendo Life, GVG