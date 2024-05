Elden Ring: Spieler regt sich über einen der schlimmsten Gegner auf – andere verraten Trick, der ihn zum Kinderspiel macht

Die Frage nach dem nervigsten Gegner in Elden Ring beantwortet wohl jeder ganz anders: Für manche sind es die spinnenhaften Wesen, die mit Fäden schießen, andere wiederum hassen die Gargoyles in den Katakomben oder die eisernen Jungfrauen auf Rädern.

Aber die meisten werden sich einig sein, dass die Revenants (im Deutschen bekannt als Gespenster) mit zu den fiesesten Feinden im ganzen Spiel gehören: Mit ihren vielen Armen entfesseln sie scheinbar ewig andauernde Angriffe, die eure Lebensleiste schneller leeren als ihr den Spieletitel sagen könnt. Auch ein Reddit-Nutzer kommt nicht mit den Revenants klar – und erhält unerwartete Hilfe.

Elden Ring: So besiegt ihr den Royal Revenant / das königliche Gespenst im Handumdrehen

Reddit-Nutzer Either-Basket7122 postete ein Video, das die meisten Elden Ring-Spieler in der Art vermutlich schon mal selbst erlebt haben: Bei dem Bosskampf gegen den Royal Revenant (also das königliche Gespenst) wird er kurzerhand von einem Komboangriff in wenigen Sekunden getötet – seine Lebensleiste schmilzt wie Speiseeis im Hochsommer.

In den Kommentaren teilen andere Spieler sein Leid, haben aber auch wertvolle und vermutlich für viele überraschende Tipps parat. Denn die Revenants sind offenbar allergisch gegen Heilung: Sie schadet ihnen aktiv und kann die nervigen Gegner ruckzuck besiegen. Mit der entsprechenden Anrufung, die noch dazu sehr wenig Glauben benötigt und daher auch von Charakteren genutzt werden können, die sich auf Stärke, Geschicklichkeit oder Intelligenz fokussieren, können die Revenants mit zwei Ladungen ins Jenseits geschickt werden.

Lediglich zwölf Punkte müsst ihr im Attribut Glauben haben, um die Anrufung Heilung zu aktivieren, die ihr bei der Wahl des Propheten schon bei Spielstart erhaltet oder alternativ bei Bruder Corhyn in der Talelrundfeste für nur 1.500 Runen kaufen könnt. Da die Anrufung einen recht kleinen Radius hat, empfiehlt sich natürlich der Nutzen einer mächtigeren Heilung – dann benötigt ihr aber auch mehr Glauben und das lässt sich sicher nicht mit jedem Build in Einklang bringen.

So oder so lohnt es sich, mit den Optionen und Gegenständen von Elden Ring herumzuexperimentieren, weil ihr so unter Umständen überraschende Lösungen finden könntet. Der Community-Gedanke ist aber natürlich auch eine große Hilfe. Dabei kommen sogar Items zu Tage, die Spieler selbst nach 500 Stunden noch nie gesehen haben, wie ein Elden Ring-Fan nun zeigte.

