Elden Ring: Star-Regisseur für Verfilmung bestätigt

Nach der Erweiterung Shadow of the Erdtree letztes Jahr sowie dem kommenden Multiplayer-Ableger Nightreign hält das Action-Adventure Elden Ring von FromSoftware seine Fans bei Laune. In der Zukunft soll noch ein weiterer Markt erschlossen und so neue Interessent*innen hinzugewonnen werden.

So gab es bereits die Annahme, dass es eine Verfilmung zum Spiel des Jahres 2022 geben soll, an dem auch Game of Thrones-Autor George R. R. Martin mitgewirkt hat. Nun ist bekannt, wer Regisseur des Elden Ring-Films sein wird.

Elden Ring-Verfilmung: Alex Garland und A24 an Bord

So wird Alex Garland sowohl als Regisseur als auch als Drehbuchautor für Elden Ring fungieren, wie IGN berichtet. Der Brite ist unter anderem bekannt für Civil War (2024) und Ex Machina (2015), schrieb zudem das Drehbuch zu 28 Days Later (2002) und den Roman The Beach (1996), Vorlage zum gleichnamigen Film. Auch die Filmproduktionsgesellschaft A24 (Everything Everywhere All At Once, The Whale, The Green Knight), mit der Garland für gewöhnlich zusammenarbeitet, wird an dem Projekt beteiligt sein.

Sogar George R. R. Martin, der die Lore rund um Elden Ring miterdacht hat, soll als Produzent am Film beteiligt sein, ebenso wie Vince Gerardis (House of the Dragon, Flash Forward). Martin hatte bereits im letzten Jahr immer wieder Gerüchte gestreut, dass er von einer Verfilmung des Soulslikes gehört hätte. Eine konkrete Bestätigung zu diesem Vorhaben gab es aber nicht – bis jetzt.

Alex Garland scheint eine gute Wahl für die Verfilmung von Elden Ring zu sein, äußerte er sich doch kürzlich erst als großer Fan des Spiels. „Ich liebe Shadow of the Erdtree“, verriet er in einer Fragerunde auf Reddit im Rahmen seines aktuellen Film Warfare. „Ich bin gerade im New Game +6 und will nicht einmal dran denken, wie viele Stunden ich hier schon verbracht habe. Ich kann nicht aufhören zu spielen.“

Details zu Story, Schauspieler*innen oder einem Release-Fenster gibt es noch nicht. Angesichts der reichhaltigen Lore rund um das Spiel gibt es aber viele Ansätze, mit denen man eine Verfilmung angehen könnte. Elden Ring-Fans können sich ab nächster Woche die Wartezeit mit dem neuesten Eintrag im Franchise die Zeit vertreiben – Elden Ring: Nightreign erscheint am 30. Mai.

