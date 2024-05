Unglaublicher Stunt in Elden Ring: Spieler auf Level 1 teilt mit einem Mal fast eine halbe Million Schaden aus

Der Release von Elden Ring liegt mehr als zwei Jahre zurück und Fans haben längst angefangen, das Spiel nicht nur durchzuspielen, sondern sich absurde Herausforderungen auszudenken, um die Zeit bis zum bald erscheinenden DLC Shadow of the Erdtree zu überbrücken.

So auch der japanische Streamer Koori Soda, der jüngst herumexperimentierte, wieviel Schaden sich mit einem einzigen Schlag auf Level 1 anrichten lässt. Dafür versuchte er es zunächst mit Blutungsangriffen beim Feuerriesen und heiligem Schaden gegen einen Todesvogel: Beides vielversprechende Herangehensweisen, die beide jedoch lange nicht an seinen finalen Erfolg heranreichen konnten.

Elden Ring: So konnte ein Streamer über 450.000 Schaden mit einem einzigen Schlag auf Level 1 anrichten

Da Blutungsschaden sich prozentual nach dem maximalen Leben der Gegner richtet, rechnete sich Koori Soda bei seinem Versuch gegen den Feuerriesen gute Chancen aus und verringerte die Lebensleiste des Bosses auch tatsächlich um satte 32.838 Punkte. Gegen den Todesvogel lief es sogar noch besser: Nachdem er sich eine Reihe von Verstärkungen einverleibt hatte, schlug ein geworfener Topf mit Weihwasser für 92.325 Schaden ein – genug, um das untote Hühnchen mit einem Schlag zu besiegen.

Doch der Streamer hatte noch nicht genug und fand in einem der feuerspuckenden Wagen mit den riesigen Fratzen, gesteuert von einfachen Handlangern, das perfekte Opfer. Ausgestattet mit dem Misericordia, einem Dolch, der hinsichtlich kritischer Treffer brilliert, wagt er einen Sprungangriff auf die Schwachstelle des Wagens, um besonders viel Schaden anzurichten. Während der erste Versuch mit über 39.000 Schaden durchaus beachtlich abläuft, machen eine Reihe von Buffs und Debuffs einen echten Unterschied.

Im Video ist zu sehen, wie viele verschiedene Verstärkungen Koori Soda anwendet und wie er den Gegner schwächt, bevor er zu einem neuen Sprungangriff ansetzt – und sage und schreibe 455.866 Schaden verursacht, was den Wagen natürlich sofort ins Jenseits befördert. Über 400.000 Schaden mehr konnte er also nur austeilen, indem er von den vielen Möglichkeiten in Elden Ring Gebrauch machte: Vielleicht solltet ihr euch für eure nächste Session die Buffs und Debuffs des Spiels auch noch einmal genauer anschauen?

Einen guten Grund dafür habt ihr spätestens, wenn der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree am 21. Juni erscheint und euch auf den Spuren von Miquella ins Schattenreich wandeln lässt. Jüngst bekamen wir mit einem Story-Trailer endlich konkretere Hinweis, worum es in der Erweiterung inhaltlich geht und legen euch in einem separaten Artikel außerdem ans Herz, spätestens jetzt mit eurem neuen Durchgang zu starten.

Quelle: Nicovideo /Koori Soda