Elden Ring: Überraschendes Update veröffentlicht, doch Fans wollen mehr – „enttäuschend“

Obwohl Elden Ring bereits dreieinhalb Jahre auf dem Buckel hat, werkelt FromSoftware nicht nur an neuen Spielen, sondern unterstützt auch ihr Open World-Abenteuer noch mit unregelmäßigen Patches.

Das trägt die Bezeichnung 1.16.1 und ist inhaltlich relativ überschaubar. Nicht der einzige Grund, warum Fans wenig begeistert vom jüngsten Update sind: Sie wünschen sich nicht nur mehr, sondern haben auch ganz konkrete Vorstellungen, welche Probleme die Entwickler*innen endlich angehen sollten.

Ein Blick auf die offizielle Website von Publisher Bandai Namco offenbart die vollständigen Patch Notes zu Update 1.16.1 für Elden Ring. Grob zusammengefasst, könnt ihr euch von zwei Fehlern verabschieden: Bei bestimmten Aktionen wird nun nicht mehr die falsche Affinität oder das falsche Statusleiden auf eine Waffe übertragen, sprich ihr erschafft kein Blitzschwert, wenn es eigentlich Feuerschaden machen sollte.

Beim zweiten handelt es sich um eine Interaktion mit anderen Spieler*innen, an deren Blockfähigkeiten ihr nun nicht mehr mit „unautorisierten Methoden“ vorbeikommt. Ziemlich übersichtlich also – und ab sofort erhältlich für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Series X|S sowie den PC. Selbstverständlich noch nicht für die Nintendo Switch 2, der Release steht ja noch aus und offenbar sorgt Elden Ring da ohnehin derzeit noch für ziemliche Probleme.

Warum Fans sich enttäuscht zeigen

Elden Ring-Fans machen ihrem Ärger in den Kommentaren auf Twitter Luft, und das nicht nur, weil das Update eher schmal ausfällt – zweieinhalb Jahre nach Release eigentlich kein Wunder. Allerdings geistern aktuell wohl noch andere Fehlerteufel durch das Action-RPG, auf deren Beseitigung einige Spieler*innen gehofft hatten und die ja nun offensichtlich ausblieb.

Einer von ihnen ist der sogenannte Bogen Glitch, bei dem ihr mithilfe der Eclipse Shotel den Deathblight-Buff auf eine Fernkampfwaffe übertragt und dann beispielsweise mit der Weapon Art Pfeilregen Gegner in Sekundenschnelle umlegen könnt. Zwar könnte sich der erwähnte behobene Fehler mit den Affinitäten auch hierauf beziehen, das lässt sich aufgrund des Textes aber nicht definitiv sagen.

Ein umfangreiches Video zum Glitch findet ihr hier:

Auch sonst haben Fans bei einem frischen Patch natürlich auf mehr gehofft: Manche hoffen etwa noch immer auf einen Boss Rush-Modus, den etwa Sekiro Jahre nach dem ursprünglichen Release erhalten hat. In Elden Ring Nightrein spaltet dagegen gerade ein ganz besonders harter Boss die Spielerschaft.

