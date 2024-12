Elden Ring: Unglaubliche Zahl – so erfolgreich ist der Mega-Hit wirklich

Auch wenn es bei den Game Awards trotz Nominierungen nicht für einen Preis gereicht hat, ist Elden Ring derzeit wieder in aller Munde. Der Grund: From Software hat mit Nightreign ein Standalone-Multiplayer-Roguelike angekündigt.

Die wirklich überraschende Enthüllung dürfte den Erfolg des Action-Rollenspiels weiter ankurbeln – und damit die ohnehin schon beeindruckende Zahl an verkauften Exemplaren weiter erhöhen. Zusammen mit Publisher Bandai Namco hat man nun nochmal verraten, wie oft Elden Ring mittlerweile wirklich über die (digitale) Ladentheke gegangen ist.

Elden Ring: Erfolgreicher als einst die Dark Souls-Trilogie

Im Rahmen der Ankündigung von Elden Ring: Nightreign ließ man verlauten, dass sich das Ursprungsspiel, basierend auf Zahlen im September, mehr als 28,6 Millionen Mal verkauft hat. Im Juni war noch von 25 Millionen die Rede, sodass man in drei Monaten noch einmal ordentlich zugelegt hat. Ob der auch in unserem Test gefeierte DLC Shadow of the Erdtree dazu beigetragen haben könnte?

28,6 Millionen sind aber nicht nur ohne Kontext eine beeindruckende Zahl, sondern vor allem mit: Damit hat sich Elden Ring öfter verkauft als die gesamte Dark Souls-Trilogie vor dem 25. Februar 2022 – dem Release von Elden Ring. Der hat den Erfolg der ursprünglichen drei Teile noch einmal ordentlich in die Höhe schießen lassen, sodass aus den einstigen 27 Millionen nun 35 Millionen geworden sind.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1868133441243394315

Somit hat das Dark Souls-Franchise Elden Ring zwar wieder deutlich überholt, der Vergleich ist aber auch ein wenig unfair. Schließlich steht ein einziges Spiel gleich dreien gegenüber – von den zahlreichen Neuveröffentlichungen mit Remaster- oder überarbeiteten Versionen wie Dark Souls 2: Scholar of the First Sin einmal abgesehen.

Bis zum Release des bisher noch undatierten Elden Ring: Nightreign dürften sicherlich noch ein paar neugierige Spieler*innen in das Zwischenland abtauchen wollen – und dann eventuell noch die 30 Millionen knacken. Falls ihr die Runenträger*innen längst alle auf die Bretter geschickt habt, dürfte euch die Ankündigung von Nightreign eher interessieren. Alle Infos dazu findet ihr in unserer großen Info-Übersicht zu den diesjährigen Game Awards.

