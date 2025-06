Elden Ring: Nightreign – Zu zweit spielen geht jetzt doch, und zwar so

Das Roguelike-Spin-Off Elden Ring: Nightreign ist darauf ausgelegt, dass ihr es zu dritt spielt, allein geht aber auch. Nur zu zweit, das hat FromSoftware irgendwie bei der Entwicklung vergessen.

Kein Scherz: Game Director Junya Ishizaki gab in einem Interview unlängst zu, dass man diese Möglichkeit tatsächlich übersehen habe und entschuldigte sich auch gleich dafür. Viele Spieler*innen vermissen ausgerechnet dieses Feature am meisten und machen ihrem Ärger auf Steam in Form von negativen Rezensionen Luft. Doch jetzt gibt es Abhilfe.

Elden Ring: Nightreign – Neue Mod erlaubt auch das Spielen zu zweit

Zumindest auf dem PC, denn natürlich hat bereits ein Elden Ring: Nightreign-Fan eine Mod entwickelt, mit der ihr zu zweit durch Limveld ziehen könnt. Nutzer*in Yui hat die praktische Anwendung auf Nexusmods hochgeladen, die FromSoftwares kleines Malheur ausgleichen soll, bis offiziell eine Möglichkeit nachgereicht wird, nicht nur allein oder zu dritt zu spielen.

Ein paar Dinge solltet ihr allerdings vor dem (natürlich kostenlosen) Download beachten: So schreibt Yui selbst, dass sich die Mod noch in einem „Rushed-Alpha-Zustand“ befindet und ihr möglicherweise über einige Bugs stolpern könntet. Die Anwendung soll in Zukunft noch erweitert werden, um etwaige Problemchen aus dem Weg zu räumen, aber zumindest derzeit solltet ihr deshalb kein gänzlich einwandfreies Erlebnis erwarten – dafür kam die Mod eben schnell.

Lesetipp: Ja, ihr könnt den Tutorial-Boss in Nightreign besiegen

Angst davor, dass euch FromSoftware sperren könnte, braucht ihr zumindest laut der Mod-Beschreibung keine zu haben. Da die Anwendung verhindert, dass ihr euch mit den Matchmaking-Servern von Elden Ring: Nightreign verbindet, könnt ihr die Erfahrung anderer Spieler*innen auch nicht beeinträchtigen. Damit solltet ihr, so zumindest die Theorie, vor dem Bannhammer der Entwickler*innen sicher sein. Eine grundsätzliche Gefahr, dass ihr mit der Nutzung von Mods sauer aufstößt, besteht aber natürlich immer.

Alle weiteren Infos zur Anwendung findet ihr über den oben verlinkten Nexusmod-Eintrag, dort ist auch der Installationsprozess beschrieben. Solltet ihr Elden Ring: Nightreign auf dem PC mit nur einem Teammitglied genießen wollen, stellt die Mod derzeit eine gute (und die einzige) Alternative dar, bis FromSoftware selbst nachlegt – und das könnte ein wenig dauern. Immerhin hat das Studio aber schon jetzt den ersten Patch veröffentlicht, der sich um das wohl größte Problem von Elden Ring: Nightreign kümmern soll.

Quelle: Nexusmods /@Yui