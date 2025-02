Elder Scrolls 6 überrascht Spieler mit einzigartiger Aktion

Während Fans beim bloßen Blick auf den Kalender aktuell keine Erwähnung von The Elder Scrolls 6 finden, hilft nur die Weitsicht in eine nahe Zukunft, um dort das ersehnte Spiel gerade so zu erkennen. Aus der brachliegenden Informationslage ist nun ein kleines aber feines Lebenszeichen aufgekeimt.

Wer genügend Geld in die Hand nimmt, und zwar mehr als alle anderen Interessierten, kann sich jetzt seinen eigenen NPC im bevorstehenden Rollenspiel sichern. Die Aktion ist mit einer Spende für einen wohltätigen Verein verbunden.

The Elder Scrolls 6 startet unerwartete Spendenaktion

Genauer gesagt handelt es sich um eine Auktion, bei der ein persönlicher Charakter in The Elder Scrolls 6 dem oder der Höchstbietenden als Preis winkt. Laut der Ausschreibung soll dieser in Zusammenarbeit mit den Entwickler*innen entstehen und damit mit einem ganz exklusiven Erlebnis verbunden sein. Die gesamte Aktion stellt Bethesda Softworks, das Studio hinter der Elder Scrolls-Reihe, selbst zur Verfügung und spricht dabei von einer „einmaligen Chance im Leben“, mit der ihr ein unsterbliches Wahrzeichen eurer Person im Spiel hinterlasst.

Zurzeit (Stand 19. Februar 2025) sind Gebote ab 30.500 US-Dollar zulässig, der Preis ist also entsprechend hoch. Allerdings steckt sich Bethesda die Banknoten anschließend nicht selbst in die Tasche, sondern das Geld wandert direkt in den Topf der Make-A-Wish-Foundation im Gebiet Mid-Atlantic. Die Organisation ist dafür bekannt, die Wünsche schwer kranker Kinder zu erfüllen und nach der Gründung in den USA mittlerweile auch in Deutschland aktiv.

Auf welchem Stand befindet sich die Entwicklung von The Elder Scrolls 6?

Bethesda schlägt also zwei Fliegen mit einer Klappe: Ein spendenfreudiger Fan kommt auf seine Kosten und kranke Kinder profitieren von dem gesammelten Geld. Auch wenn der Release von The Elder Scrolls 6 dadurch nicht näher rückt, ist es doch gut bestätigt zu wissen, dass sich hinter den Kulissen die Zahnräder drehen und trotzdem Zeit für solche erfreulichen Aktionen bleibt.

Der Ankündigungstrailer von TES 6 ist bereits sechs Jahre alt:

Der Ankündigungstrailer von TES 6 ist bereits sechs Jahre alt:

Auf der Grundlage geleakter Dokumente lässt sich abschätzen, dass der Nachfolger von The Elder Scrolls: Skyrim frühestens 2026 von sich hören lässt – spätere Daten gelten allerdings als wahrscheinlicher. Da Bethesda Game Studios mittlerweile zu Microsoft gehört, werden PC und Xbox vermutlich bei Release als erstes bedient. Microsofts momentane Strategie legt allerdings nahe, dass Exklusivität für diese Plattformen nicht in Stein gemeißelt ist. Wer jetzt hier und sofort neues Spielefutter à la Skyrim probieren möchte, kann sich mit unserem Test über den neuen Konkurrenten Avowed informieren.

Quellen: onecause.com, YouTube / Bethesda Softworks