Oblivion-Remake wird wohl immer wahrscheinlicher: schon 2025 – abgehobene Insider-Prognose?

Dass sich eine Neuauflage zu The Elder Scrolls 4: Oblivion in der Mache befinden soll, wissen wir schon länger. Erst kürzlich streute ein Insider wie Jez Corden nochmal scharfe Gewürze in die Gerüchteküche – indem er behauptete: Seiner Einschätzung nach stehe ein Remaster zu Oblivion kurz bevor.

Jetzt schaltet sich ein Nate The Hate in den Diskurs ein, stellt in seinem Podcast die Behauptung in den Raum, sogar ein Remake zu Oblivion würde für Juni 2025 Sinn ergeben. Laut Podcast-Gastgeber könnte uns in den nächsten Monaten eine entsprechende Ankündigung ins Haus stehen. Doch was behauptet der Mann eigentlich genau?

The Elder Scrolls 4: Oblivion – wann kommt wirklich Remaster oder Remake?

Die gesamte Podcast-Folge hat eine Länge von fast eineinhalb Stunden. Ungefähr ab Minute 23 wird das Thema Elder Scrolls: Oblivion angeschnitten – richtig in die Vollen geht Nate The Hate dann ab Minute 23:55. Nate The Hate thematisiert zunächst die kommende Shooter-Hoffnung Doom: The Dark Ages, schreitet dann weiter zu einem Oblivion-Remake – und skizziert dergestalt, wie ein Teil von Microsofts Release-Strategie für das Jahr 2025 aussehen könnte.

Nachstehend zieht ihr euch die komplette Podcast-Folge von Nate the Hate auf die Ohren:

Er sagt: „Alles, was Microsoft wirklich kommunizieren muss, ist, dass wenn ihr eine Mitgliedschaft für den Game Pass, oder eine Xbox habt, Produkte anstehen werden, die euch [den Spieler*innen] gefallen werden. […] Natürlich ist Doom ein Multiplattform-Spiel, also werden PlayStation-Fans vorbeischauen, um sich weitere Infos zum Spiel abzuholen. Und dann kündigst du [als Xbox Game Studios] in ein paar Monaten an, dass Oblivion im Juni herauskommt – und das hält dann das Rad am Laufen.“ Wir sehen: Einerseits stellt hier ein Nate the Hate sich schlüssig anhörende Branchen-Spekulationen an – die sich teilweise mit denen von Jez Corden zu Oblivion decken.

Andererseits ist von offizieller Seite noch nichts in Stein gemeißelt – also sollten wir als Elder-Scrolls-Fans erstmal den Ball und (vielleicht eher) die Vorfreude flach halten. Dennoch: Auch bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von The Gamer geisterte jüngst das Remake-Gerücht zu Oblivion. Apropos Wildes in der Open World von Elder Scrolls: Mit einer groovy Monster-Mod bringt ihr jetzt den Charme der japanischen Taschenmonster nach Skyrim.

