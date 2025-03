Skyrim: Fan spielt sich durch die gesamte Open World – „Habe alles getötet, was sich töten ließ“

Wer große Spielwelten mag, wird an einem The Elder Scrolls 5: Skyrim kaum vorbeikommen. Der Rollenspielklassiker aus dem Hause Bethesda ist zwar bereits im Jahr 2011 erschienen, doch der Faszination für die Provinz Himmelsrand, wo sich dieses fünfte Hauptspiel der Fantasy-Reihe zuträgt, tut das keinen Abbruch.

Vor bereits einem Jahr hat in der Gaming-Community auf Reddit ein*e Spieler*in etwas gewagt, was mindestens aufsehenerregenden ist. Die Person verkündete: „Ich habe alles getötet, was sich töten ließ.“ Unter diesen Worten abgebildet war mitunter ein Screenshot, der die Statistik der Person zeigte. Genauer: Wie viele und welche Kreaturen die Person wirklich in Skyrim sozusagen niedergemäht hat.

Skyrim: In der Open World fast alles kaputtmachen

Auch, wenn das Kuriosum aus dem Kosmos von Skyrim bereits ein Jährchen auf dem sprichwörtlichen Buckel hat, wollten wir euch diese Geschichte wie gesagt nicht vorenthalten. Denn was die Statistik der Spielerin oder des Spielers von The Elder Scrolls 5: Skyrim abbildet, ist wirklich beeindruckend. Wir entnehmen ihr, dass die Person im Verlauf des mörderischen Unterfangens ganze 3.310 Personen getötet hat. Tiere waren es laut Aufzählung 693, beziehungsweise Kreaturen 401.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer es ganz genau wissen möchte, bekommt in der Statistik weitere Infos geliefert. So mussten zudem ganze 947 Untote dran glauben – und jetzt sozusagen wirklich ihr Leben lassen. Bei den untoten Wesen namens Daedra hat unser*e Berserker*in 55 Mal todbringend zugelangt, bei den mechanischen Wesen namens Automatons waren es immerhin noch 98, die weggebürstet wurden. Neben diesen verrückten Zahlen, erhalten wir noch die Info, welche Waffe die Person bei ihrem Rundumschlag bevorzugt gezückt haben soll. Die Antwort: den Dämmerbrecher.

Lesetipp: Für Elder Scrolls 6 bietet Bethesda jetzt eine einmalige Chance für Spieler*innen

Das Schwert ist ein Daedra-Artefakt. Vereinfacht gesagt, und ohne zu tief in die Fantasywelt von The Elder Scrolls einzutauchen, ist das Schwert ein ziemlich mächtiger Gegenstand. Besonders wirkungsvoll ist der Dämmerbrecher im Kampf gegen untote Gegner.

Welchen Level hatte der Skyrim-Spieler?

Eine erwähnenswerte Information entnehmen wir den geteilten Screenshots dann doch noch. Laut Abbildung befand sich die oder der Spieler*in zum Zeitpunkt damals auf dem Level 52. Eine relativ hohe Stufe für das Rollenspiel Skyrim. Auch, wenn andere Spieler*innen auf Reddit davon berichten, ihren Charakter bis zu Level 80 oder sogar 120 hochgezogen zu haben.

Jedenfalls: So ausgestorben, wie Himmelsrand bei unserer schlagkräftigen Person sein musste, hat sich Bethesda seine epische Rollenspielwelt sicherlich nicht vorgestellt. Apropos vorstellen: Dürfen wir euch die vielleicht besten PC-Spiele 2025 im Überblick.

Quellen: Reddit / amelix34, Sad-Dream8781, Ares_the_Awoken, CherryGrabber