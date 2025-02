Enshrouded: Nach erfolgreichen Updates – Das wünschen sich Fans als nächstes

Passionierte Fans von Enshrouded hatten jetzt einige Wochen Zeit, sich mit dem neuen Update des Survival-RPGs auseinanderzusetzen. Da Entwicklerstudio Keen Games immer viel Wert auf das Feedback und die Ideen der Community legt, wird im Subreddit zu dem Spiel kräftig diskutiert.

So stellt sich für manche vor allem die Frage, welche Quality of Life-Verbesserungen zukünftig Einzug ins Spiel halten sollten. Besonders die Bewohnerinnen und Bewohner, die ihr in euer eigens hochgezogenes Dorf holen dürft, könnten sich ein bisschen nützlicher machen.

Enshrouded: Dorfbewohner sollen endlich arbeiten!

Als Anstoß für künftige Updates wirft User reyspec einige Vorschläge ein, wie Dorfbewohner*innen etwas mehr anpacken könnten, damit die Last, eine Gemeinschaft zu führen und eine Welt zu retten, auf mehrere Schultern verteilt wird. „Könnten sie nicht Items herstellen, wenn ihr die nötigen Materialien habt? Oder einen Garten mit bestimmten Pflanzen pflegen? Sie könnten Teil der Automatisierung in eurem kleinen Dorf sein.“

„Wenn ich über die Bewohner*innen nachdenke, würde ich gerne mehr Gründe haben, sie zu beherbergen“, sagt OratorioTangram. „Die Handwerker erfüllen wenigstens einen Sinn, aber die anderen sind ziemlich nutzlos, außer zum Aufwerten der Flamme. Selbst etwas Simples wie eine kürzere Produktionszeit, je mehr Menschen ich im Dorf habe, würde mir ja einen Grund geben, sie dort leben zu lassen.“

Aber auch tatsächliche Arbeiten würden das Dorf beleben und authentischer machen. „Ich würde es begrüßen, wenn sie Wasser aus dem Brunnen holen könnten“, findet Cavemandynamics. „Für Spieler*innen ist das eine mühsame Arbeit, aber es würde für Dorfbewohner*innen Sinn ergeben, das zu tun.“

Auch interessant: Lohnt sich Enshrouded auch als Singleplayer-Erfahrung?

Dorfbewohner „hängen nur an einem Ort rum“

Generell herrscht also der Wunsch vor, bestimmten Personen Aufgaben im Dorf geben zu können. „Es würde das Spiel noch lebendiger machen“, meint lurkynumber5. „Im Moment hängen alle meine NPCs nur an einem Ort herum. Ich wünschte, wir könnten ihnen auftragen, zu ernten, sich um die Tiere zu kümmern oder Ressourcen zu sammeln.“

Dass Entwicklerstudio Keen Games einige dieser Wünsche hört, ist nicht ausgeschlossen. Welche Neuerungen mit dem letzten Update zum einjährigen Jubiläum von Enshrouded hinzugekommen sind, könnt ihr hier lesen. Der Release des Spiels auf Version 1.0 samt Konsolenportierung ist für Frühjahr 2026 geplant.

Quellen: Reddit / reyspec, OratorioTangram, Cavemandynamics, lurkynumbers5