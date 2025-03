Enshrouded: Fan baut berühmte deutsche Sehenswürdigkeit im Spiel nach – „Das ist unglaublich“

Wann immer Gamer*innen in einem Videospiel etwas selbst bauen können, gibt es einige, die zu wahrer Höchstform auflaufen und erstaunliche Wunderwerke erschaffen. Das ist auch in Enshrouded der Fall, einer der derzeit vielleicht populärsten Survival-Sandbox-RPGs.

Dabei verblüffen die Spieler*innen immer wieder nicht nur mit ihren eigenen Dörfern, Unterschlupfen und Burgen, sondern auch dann und wann mit Nachbauten realer Vorbilder. So hat es jetzt eines der berühmtesten Schlösser der Welt in das Spiel geschafft.

Enshrouded: 5 Monate Bauzeit für Neuschwanstein

Wie Wild3_Hilde im Subreddit von Enshrouded präsentiert, hat sie das bayerische Schloss Neuschwanstein komplett im Spiel nachgebaut. Im Post sind zahlreiche Screenshots der Türme und Mauern, aber auch Innenräume zu sehen. Die Reaktionen reichen von „Beeindruckend“ über „Unglaublich“.

„Es sind echte Baupläne für das Schloss im Internet verfügbar“, klärt Wild3_Hilde auf. „Die habe ich genommen, zusammen mit einer Menge Bilder, und sie zu Voxels konvertiert. Ich habe überlegt, was mit genügend Details gut aussieht und mich dann vom Eingang aus bis nach hinten durchgearbeitet.“ Fünf Monate habe das Projekt gedauert.

Immer wieder gibt es in der Community des Survival-RPGs ähnliche Projekte, oft auch von mehreren Personen, die im Multiplayer-Modus viel Kreativität und Enthusiasmus in ihre Ingame-Werke einfließen lassen. So gab es zum Beispiel schon einen spektakulären Nachbau der Stadt Minas Tirith aus Der Herr der Ringe.

Auch in anderen Spielen laufen virtuelle Baumeister*innen regelmäßig zu Höchstform auf. So fusionierte einer kürzlich die Spielwelten von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Minecraft.