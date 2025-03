Enshrouded: Gigantisches Fan-Projekt zu Herr der Ringe – „bisher größtes Bauwerk“

Enshrouded ist dafür bekannt, dass Spielerinnen und Spieler in der Welt dieses Survival-RPGs allen bauen können, was sie wollen – fast wie in Minecraft, nur dass der Look etwas realistischer ist und mehr nach Classic Fantasy aussieht.

Alles, was ihr in der Welt findet, könnt ihr abtragen und euch mit diesen Rohstoffen ein eigenes Dorf, Schloss oder auch ganz andere verrückte Bauten errichten. Da das Spiel als Multiplayer-Abenteuer ausgerichtet ist, hat sich so schnell eine eifrige Community gebildet. Und die hat jetzt ein riesiges Projekt auf die Beine gestellt.

Enshrouded: Den Berg Erebor aus Herr der Ringe nachgebaut

Die Community Kontreck, die im letzten Jahr schon ein aufsehenerregendes Projekt beenden konnten, bei dem sie die Stadt Minas Tirith aus Der Herr der Ringe komplett in Enshrouded nachbauten, hat jetzt nachgelegt. Dabei bedienten sie sich der gleichen Franchise, legten in puncto Größe aber noch eine Schippe drauf.

Hier könnt ihr euch einen Überblick über das Ergebnis des Projekts verschaffen:

Dieses Mal haben sie sich an nicht weniger als den Berg Erebor gewagt, Heimat der Zwerge (zuletzt gesehen in Die Ringe der Macht) und vielen auch wohlbekannt als Unterschlupf des mächtigen Drachen Smaug aus Der Hobbit. 33 Leute haben 74 Tage lang über 10.000 Stunden Bauzeit investiert – was angesichts der folgenden Zahlen umso beeindruckender ist.

„Wir haben erst 220 Millionen Blöcke von Hand abgebaut und dann über 15 Millionen Blöcke wieder platziert“, berichtet Tom Schotten von Kontreck. „Es ist das bisher größte Bauwerk in der Welt von Enshrouded und wir sind unfassbar stolz, dass es endlich fertig ist. Alle Materialien wurden von Hand gefarmt.“

Lesetipp: Wie viel „Rollenspiel“ steckt im Survival Enshrouded?

Lob auch von den Entwicklern

Dabei mussten sie auch auf leistungsstärkere Server umziehen, da die regulären Anbieter von Cloudservern diese Last nicht stemmen konnten. Lob gibt es für das Projekt auch von ganz höchster Stelle, denn natürlich ist auch den Entwickler*innen des Survival- und Crafting-RPGs das Projekt nicht verborgen geblieben.

„Wir sind einfach nur sprachlos! So ein unglaubliches Projekt und so, so gut umgesetzt“, schreibt der offizielle Kanal von Enshrouded unter das Video von Kontreck. „Einfach der Wahnsinn, was ihr aus dem Spiel rausholt! Gratulation vom ganzen Team, wir sind alle beeindruckt!“

Auf dem YouTube-Kanal von Kontreck könnt ihr auch zahlreiche Entstehungsvideos zu diesem Projekt sehen. Ebenfalls eindrucksvoll ist auch das Solo-Projekt eines Fans, der das Schloss Neuschwanstein in Enshrouded nachgebaut hat.

Quellen: Youtube / Kontreck, PM