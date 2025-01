Enshrouded: Jetzt neues Update laden – Das erwartet euch

Das Open World-Survival-RPG Enshrouded feierte kürzlich sein einjähriges Bestehen im Early Access. Grund genug für Entwickler Keen Games aus Frankfurt/Main, mit einem Rückblick-Video das Spiel und seine Community zu feiern. Aber damit nicht genug.

Ab sofort steht ein neues Update zur Verfügung und das Entwicklerstudio gibt einen detaillierten Einblick in die Roadmap. Diese wurde schon in 2024 gut abgearbeitet, sodass Fans sich relativ zuverlässig auf die geplanten Inhalte freuen können. Und auch einen Termin für den Full-Release gibt es schon.

Enshrouded: Neue Erweiterung Pakt der Flamme ab jetzt

Das neue Update von Enshrouded, das die fünfte große Inhaltserweiterung seit dem Early Access-Start im letztjährigen Januar darstellt, hört auf den Namen Pakt der Flamme. Damit einher geht die bisher größte Überarbeitung des Bausystems. Hier könnt ihr jetzt unter anderem in die Egoperspektive wechseln, wenn ihr Gebäudeteile platzieren wollt.

Dies sei von Fans schon lange ersehnt worden, heißt es im Highlight-Video zum Update. Das macht architektonische Details im Bau besser sichtbar. Wände von Gebäude können nun außerdem mit einfachen Klicks von Efeu überwuchert werden lassen oder bekommen einen ruinenhaften „Used-Look“.

Hier könnt ihr den Trailer zum fünften Update von Enshrouded sehen:

„Dank der Unterstützung von mehr als drei Millionen Spieler*innen konnte das Team um Enshrouded die Features umsetzen, die sich viele Fans auf der Feature-Upvote-Plattform gewünscht haben“, lässt Keen Games verlauten. So sei es möglich gewesen, nicht nur die ideale Version des Spiels zu entwickeln, sondern auch noch größere Features und Verbesserungen einzubauen.

Die geplante Roadmap für Enshrouded bis zum Release der Version 1.0 im Frühjahr 2026. Credit: Keen Games

Dazu gehören auch neue soziale Features: Um besser mit euren Teammates kommunizieren zu können, hat Keen Games Voice Chat eingebaut, auch ein herkömmlicher Textchat inklusive Logbuch ist verfügbar. Zusätzlich wurde am Gameplay geschraubt: So könnt ihr im Skilltree einzelne Fähigkeiten zurücksetzen, was euch mehr Möglichkeiten bei der Ausprägung eurer Klassen geben kann.

Version 1.0 soll im Frühjahr 2026 kommen

Für dieses Jahr hat sich Keen Games noch einiges vorgenommen: Die Roadmap für 2025 ist voll von neuen Gameplay- und Building-Features, aber auch weitere Biomen und Farmtieren. Es sollen neue Wetterphänomene, neue Waffentypen, eine Färbestation für Rüstungsteile, mehr Optionen im Charakter-Editor und eine automatische Sammel-Funktion geben.

Jubiläums-Video „Ein Jahr Enshrouded“:

Auch einen geplanten Release-Zeitraum für die Version 1.0 hat Keen Games mit der aktuellen Ankündigung mitgeteilt. Im Frühjahr 2026 soll es so weit sein; damit einher geht die Portierung auf Konsolen. Bis dahin soll es noch „verschiedene Aktivitäten wie Community-Events, Wettbewerbe und Überraschungen geben, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Quellen: Pressemitteilung Keen Games, Youtube / Enshrouded