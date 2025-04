Enshrouded: Kostenloses Update im Mai – Das erwartet euch

In Enshrouded geht es Schlag auf Schlag: Nicht einmal zweieinhalb Monate, nachdem das letzte große Update an den Start ging, kündigt Keen Games aus Frankfurt am Main schon das nächste an, das bereits in den Startlöchern steht.

Wie gewohnt können Fans des Survival- und Crafting-RPGs sich auf ein fest geschnürtes Paket aus neuen Inhalten freuen. Und so ganz nebenbei gibt es für das Entwicklungsstudio einen bedeutenden Meilenstein zu feiern.

Wie Keen Games nämlich mitteilt, sind mittlerweile vier Millionen Spieler*innen in Embervale, der Spielwelt von Enshrouded unterwegs. Das Survival, das sich seit rund einem Jahr und drei Monaten im Early Access befindet, erfreut sich nach wie vor hoher Beliebtheit. Im Subreddit zum Spiel sind über 82.000 Mitglieder angemeldet, zudem wird Enshrouded auf Steam mit über 66.000 Rezensionen mit „Sehr positiv“ bewertet. Die aktive Community ist es auch, die stetig neue Anregungen und Ideen zur Verbesserung gibt.

Seht hier den Trailer vom Triple-i-Showcase für das neue Update zu Enshrouded:

https://www.youtube.com/watch?v=NnqxKTOd9_Y

So habe es in den vergangenen 15 Monaten eine überwältigende Anzahl von Vorschlägen und Wünschen gegeben, wie Game Director Antony Christoulakis verrät. „Es ist unmöglich, sie alle zu beantworten, also sagen wir einfach ‚Vielen Dank‘ und ordnen die Vorschläge danach, wie oft oder wie leidenschaftlich sie gewünscht werden.“

Lese-Tipp: Fans bauen in Enshrouded den Berg Erebor aus Herr der Ringe

Die nächsten werden im kommenden Update „Diener der Dämmerung“ umgesetzt, das einen Fokus auf eure Widersacher legt. So kommen neue Feindesgruppen ins Gluttal und streifen auch in der Nacht durch die Welt. Viele haben nützliche Belohnungen bei sich, sodass sich eine direkte Konfrontation durchaus lohnen kann. Darüber hinaus wird eine Mechanik eingeführt, mit der Waffen hergestellt, angepasst oder zerlegt werden können; nicht zuletzt bekommt das gefährliche Miasma ein Upgrade. Dort lauern jetzt noch mehr Schrecken, aber auch neue Materialien.

Das sechste Inhaltsupdate zu Enshrouded soll im Mai erscheinen. Eine Roadmap für das gesamte Jahr hatte Keen Games bereits vor einiger Zeit mit den Fans geteilt. Release der 1.0-Version ist samt Portierung für Konsolen nach wie vor für Frühjahr 2026 geplant.

Quelle: PM