Enshrouded: Neues Update ist da – Farmtiere, Wettereinfluss, neues Biom

Das nächste große Update zum gefeierten Survival-Crafting-RPG Enshrouded steht in den Startlöchern. Mit einem bildgewaltigen Trailer feiert Entwicklerstudio Keen Games aus Frankfurt am Main die vierte Erweiterung Souls of the Frozen Frontier.

Pünktlich zur kalten Jahreszeit wird es also auch frostig im Reich Embervale, in dem ihr euch als Hauptcharakter und Flammengeborener bewegt, eine florierende Siedlung baut und die Welt von dunklen Schatten befreit. Neben der bisher größten Erweiterung gibt es für die Macher*innen von Enshrouded allerdings demnächst vielleicht noch etwas zu feiern.

Enshrouded: Klirrende Kälte im Albaneve-Gebirge

Im Zentrum der neuen Erweiterung von Enshrouded stehen die massiven Bergketten des Albaneve-Gebirges im Norden von Embervale. Erstmals wird nämlich in einem Update des Spiels eine komplett neue Region integriert; neue Monster und andere Gefahren stellen sich euch in dem Weg – so zum Beispiel der gigantische Zyklop oder die wilden Schneeleoparden. Es gibt zusätzliche Ausrüstung und Materialien; und logischerweise geht es bei der Erkundung deutlich in höhere Sphären – und auch mal in eisige Höhlen.

Auch für den Basenbau-Aspekt des Spiels hat sich Keen Games einiges einfallen lassen und dabei viele Wünsche aus der Community berücksichtigt, wie uns Entwickler Antony Christoulakis schon auf der gamescom verraten hatte. So werden eure Siedlungen durch viele neue NPCs, die einer täglichen Routine nachgehen, sowie Farm- und Haustiere belebt; mit diesen zu interagieren, soll im Spiel zum Teil bestimmte Buffs mit sich bringen.

Zudem wird ein Wettersystem implementiert, das sich merklich auf das Gameplay und die Umgebung auswirkt. Dazugehören nicht nur der Schnee, der sich in manchen Teilen der Bergwelt hüfthoch angesammelt hat und die Bewegung einschränkt, sondern auch heftige Regengüsse und Gewitter. Außerdem wird das Level Cap auf 35 erhöht, sodass selbst erfahrene Recken viel Neues auf ihren Abenteuern erleben. Souls of the Frozen Frontier ist ab sofort verfügbar.

Chance auf renommierten Entwicklerpreis

Enshrouded befindet sich seit Anfang des Jahres im Early Access und seht sich seitdem mit einer stetig wachsenden Community mit bereits drei Millionen Spielern nach acht Monaten sowie äußerst positiven Kritiken konfrontiert. „Ein Großteil der Roadmap für 2024 ist bereits umgesetzt worden“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Für 2025 ist der Release der Version 1.0 sowie die Veröffentlichung auf Konsolen geplant.“

Demnächst könnte der bisherige Erfolg mit einer großen Ehrung belohnt werden, wenn die Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises ansteht. Dort ist das Survival-RPG als eines von drei Spielen (neben Harold Halibut und Closer the Distance) für das „Beste Deutsche Spiel“ nominiert. Der Gewinner wird am 3. Dezember bei der Preisverleihung in Köln verkündet.

