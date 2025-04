Enshrouded: Neue Mechaniken im kommenden Gratis-Update – „Macht Kämpfe noch interessanter“

Beim gestrigen Triple-i-Showcase hat es einen ersten Einblick in das kommende Update von Enshrouded gegeben. Das sechste wird es seit Release des Spiels im Early Access vor circa 15 Monaten insgesamt sein und auf den Namen Diener der Dämmerung hören.

Der Fokus liegt dabei unter anderem auf ein paar Änderungen, die das Spielerlebnis vor allem fordernder machen sollen. Gleichzeitig gibt es aber auch spannende Möglichkeiten, eure Waffen zu modifizieren und in verschiedene Richtungen zu verstärken.

Enshrouded: Schleier war „noch nicht stark genug“

Einen tieferen Einblick liefert Game Director Anthony Christoulakis vom Frankfurter Entwicklungsstudio Keen Games. Er leitet her, warum der Schleier jetzt noch gefährlicher ist. „Unserer Meinung nach ist er noch nicht stark genug“, sagt er im Interview mit PC Gamer. „Also werden wir neue Gegnertypen einführen, aber auch mehr interessante Orte in den betroffenen Regionen.“ Aber wirklich interessant wird es im neuen Enshrouded-Update bei den Waffen-Modifizierungen.

Seht hier den Teaser zum neuen Update von Enshrouded:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Kämpfen und Schatzkisten könnt ihr künftig Edelsteine finden, die in manche Waffen eingesetzt und sogar verbessert werden können, um mehr Spezialeffekte freizuschalten. „Diese Mechanik macht Kämpfe noch interessanter“, so Christoulakis weiter und führt aus: „Je seltener die Waffe, desto höher ist die Chance für Edelstein-Slots. Ihr könnt jeden Edelstein mit jeder Waffe mischen“, dafür müsstet ihr euch aber an spezielle Orte begeben, die überall in der Welt verteilt sind.

Lesetipp: Fan baut Schloss Neuschwanstein in Enshrouded nach.

So lernt ihr die Welt auch ein bisschen besser kennen und da die Entwickler*innen der Meinung waren, dass in manchen Gegenden nicht genug los war, hat man für mehr Variation gesorgt. Auch nach Sonnenuntergang geschehen jetzt manchmal Ereignisse, die es bei Tag nicht gibt, was euch den Grund geben soll „auch bei Nacht rauszugehen und euch nicht einfach schlafen zu legen“. Detaillierter ging Christoulakis aber nicht darauf ein.

Was der Welt erstaunlicherweise immer noch fehlt, ist Wasser; ein von der Community häufig gewünschtes Element, das aber bei Keen Games auf der Liste steht. „Es ist schwierig, Wasser in einer Voxel-basierten Welt einzufügen, wo die Spieler*innen einfach den Stöpsel im See ziehen können und das Wasser überall hinfließt.“ Er bestätigte aber: „Wir arbeiten daran und es wird passieren.“ Zum Glück brauchen die Erbauer*innen vom Berg Erebor aus Herr der Ringe kein Wasser, um das größte Bauwerk in Enshrouded zu errichten.

Quelle: Youtube / Enshrouded, PC Gamer