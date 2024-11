Enshrouded: Wie weit ist es von Version 1.0 entfernt? „Es fühlt sich komplett an“

Das Crafting- und Survival Game Enshrouded hat kürzlich sein viertes Update erfahren – das bisher umfangreichste, seit das Spiel im Januar auf Steam im Early Access gestartet ist. Erstmals wurde die Map um ein ganzes Biom erweitert, zudem ist man auf zahlreiche Wünsche aus der Community eingegangen.

Doch wann rutscht das Spiel von Entwicklerstudio Keen Games aus Frankfurt/Main eigentlich vom Early Access-Status in die Version 1.0? Geplant ist das für 2025, ebenso wie eine Konsolenportierung übrigens. Fans sind sich allerdings im Großen und Ganzen einig, dass bei Enshrouded jetzt schon ein vollwertiges Spielerlebnis geliefert wird.

Enshrouded: Trotz Early Access schon ein langfristig fesselndes Spiel

Mit weiteren Möglichkeiten im Basenbau samt Farming, einem erhöhten Levelcap, neuem Wettersystem und einer Map-Erweiterung in die Albaneve-Gebirge hat Keen Games in der vergangenen Woche das Update Souls of the Frozen Frontier für Enshrouded veröffentlicht. Im Subreddit zum Spiel fragt ein interessierter Gamer namens BearBearBearUrsus, wie fertig und ausgefeilt das Spiel denn nun eigentlich sei. Immerhin wurden über die Monate fleißig Inhalte bereitgestellt. „Ist es schon wert, dass ich viel Zeit reininvestiere?“ Die Antworten darauf sind ebenso zahlreich wie positiv.

„Es gibt 50 Stunden Content, allein wenn du es als lineares RPG spielen willst, wo du Quests erledigst, auflevelst und Bosse killst“, sagt Purplestahli. „Wenn du noch deine Basis bauen und Nebenaufgaben erledigen willst, kann dich das Spiel noch deutlich länger fesseln. Es fühlt sich komplett an.“ Ins gleiche Horn stößt Pumpelchce: „Wenngleich noch nicht offiziell released, bietet das Spiel so viel Content und ein so cooles Bausystem, dass es dich für Hunderte Stunden faszinieren kann. Das ganze Spiel ist ein Musterbeispiel dafür, wie es getan werden muss.“

Einzelne Kritikpunkte betreffen die Performance, die an einigen Stellen etwas unsauber laufen kann, wenn das PC-Setup zu alt ist. „Es läuft mit 60 FPS auf meiner RTX 2060 mit niedrigen Einstellungen“, sagt NurEineSockenpuppe. „Aber es ist spielbar und sieht in den meisten Situationen gut aus.“ Auch bei der Größe der Map attestieren einige User*innen noch Luft nach oben.

Dass Keen Games schon 90 Prozent seiner Ziele für Enshrouded für das Jahr 2024 im November abgehakt hat, findet ebenso Lob, wie der Umfang der Updates, die seit Early Access-Release zur Verfügung gestellt wurden. „Klar gibt es einige kleine Macken und immer noch Dinge, die verbessert werden können“, meint SirScaarr. „Aber es fühlt sich vollständiger an als viele Games, die [als Version 1.0] released werden.“

Quellen: reddit / BearBearBearUrsus, Purplestahli, Pumpelchce, NurEineSockenpuppe, SirScaarr