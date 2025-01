Enshoruded: Wie viel „Rollenspiel“ steckt wirklich in dem Survival-RPG?

Enshrouded führt eine Menge Spieler*innen mit unterschiedlichen Vorlieben zusammen. Als Survival-Action-RPG verspricht es schon per Definition viele Variablen, auf die man sich während einer Spielerfahrung einstellen kann.

Crafting und Bauen sind ein Kernelement des Spiels – wenn man es möchte. Dieser Part kann jedoch auch gut auf ein Minimum heruntergeschraubt werden, wenn man stattdessen lieber eine Abenteuererfahrung erleben möchte, so wie wir hier gelernt haben. Aber wie viel Rollenspieltiefe steckt eigentlich in Enshrouded?

Enshrouded: Wie groß ist der Einfluss der Rollenspielelemente?

Das Spiel verfügt über eine eigene Lore; eine Welt mit einem Schicksal und einer Aufgabe für den geneigten Abenteurer. Ihr könnt alleine oder als Gruppe auf Erkundungstouren und Monsterjagden gehen, um neue Gebiete aufzudecken, Ausrüstung zu finden und potenzielle Bewohner*innen für eure Siedlung zu gewinnen. Wer will, kann sich in Enshrouded stundenlang darin verlieren, jedes Material ab- und in kleinteiliger Arbeit Bauwerke aufzubauen, nachzubilden und seine eigene Stadt zu bewirtschaften. Doch wie sehr macht sich der RPG-Aspekt bemerkbar; wie stark die Charakter- und Klassenentwicklung?

Wie tiefgründig sind die Klassen? Einer meiner Freunde möchte Support/Heiler spielen: Wenn er diesen Weg wählt, wird dann seine Hauptaufgabe die Unterstützung der anderen sein? Oder ist er dann nur ein normaler Magier, der nebenbei auch heilen kann? Ist die Entwicklung herausfordernd und gibt es viel Grind mit Dungeons und Bosskämpfen? JagoXs auf Reddit

Enshrouded sei im wahrsten Sinne des Wortes ein Survival-Action-RPG, erklärt User DubVsFinest. „Klassen sind bis zu einem gewissen Punkt wichtig. Du kannst dich 100%ig in einen Heiler einfuchsen, der auch Kämpfe bestreitet. Du kannst auch einen klassischen Tank bauen, der Angriffe auf sich zieht, oder einen Waldläufer mit Dolch und Bogen. Erkundungen und Kämpfe sind jedoch nicht auf den Fokus auf eine bestimmte Klasse ausgelegt.“

Klassisch oder Hybrid?

„Die Klassen sind sehr detailliert und du kannst früh deine Waffen wählen, auch wenn es anfangs vielleicht etwas schwieriger ist“, sagt HumanSoft6895. „Du kannst vollständig ein unterstützender Charakter sein, bekommst aber genügend Talente, um ein Hybrid zu werden. Dein Freund wird also vielleicht ein Support-Magier werden oder sogar ein Paladin mit Support-/Tank-Eigenschaften.“

Was den Fortschritt innerhalb des Spiels angeht, so komme es ihm zufolge auf den individuellen Spielstil an. „Du kannst schnell durch das Spiel gehen und nicht viel erkunden; dann ist der Fortschritt zügig, aber auch zunehmend schwerer. Oder du gehst es langsam an und erkundest, hast Spaß, schaust dich um. Das ist der Weg, wie es gedacht ist, dass Enshrouded gespielt wird.“

Die Community ist sich weitestgehend einig, dass Enshrouded in vielerlei Hinsicht umfangreichen Spielspaß bieten kann. Ob als Single Player oder in Gruppen, ob auf Bauen oder Erkundung fokussiert – die Welt von Embervale vereint Gamer*innen mit unterschiedlichsten Spielstilen.

Quellen: Reddit / JagoXs, DubVsFinest, HumanSoft6895