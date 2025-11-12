Nur 3,69 Euro: Beliebten Action-Kracher für Nintendo Switch jetzt zum Schleuderpreis abstauben

Verliese und Waffen sind in der Regel keine gängige Kombination, denn im Mittelalter wurde bekanntlich nicht unbedingt scharf geschossen. Wer trotzdem beides miteinander vermischen möchte, kommt bei Enter the Gungeon auf seine Kosten.

Das bleihaltige Roguelike gehört schon seit Jahren zu den besten Vertretern des Genres und lässt euch im Kugelhagel tanzen, um dann selbst eine der vielen irrwitzigen Waffen auszupacken und das Feuer zu erwidern. Klingt spannend? Dann dürft ihr angesichts der massiv reduzierten Nintendo Switch-Version jetzt frohlocken.

Enter the Gungeon: Nintendo Switch-Version zum absoluten Spottpreis sichern

Der Titel hat die verräterische Patrone bereits verschossen: Enter the Gungeon bekommt ihr auf der Nintendo Switch gerade für lächerlich-läppische 3,69 Euro. Habt ihr euch schon immer mal danach gesehnt, durch dunkle Kerker zu huschen und für Licht im Dunkeln zu sorgen, indem ihr den Abzug drückt, werdet ihr kaum eine günstigere Gelegenheit bekommen.

Dabei solltet ihr euch an Lucky Luke halten und schneller schießen als euer Schatten, denn das Angebot gilt nur bis zum 17. November. Anders gesagt: Wer Enter the Gungeon bislang nur noch keine Chance gegeben hat, weil der regulär veranschlagte Preis von 14,99 Euro zu hoch beziffert scheint, darf angesichts der 75 Prozent Ersparnis endlich das Schießeisen zücken.

Was erwartet euch im Roguelike?

Noch eine kurze, ballistisch wertvolle Einführung gefällig? Als Twin-Stick-Shooter verlangt das Roguelike auf der Nintendo Switch von euch, dass ihr eure Figur mit dem linken Knubbel laufen lasst und mit dem rechten alles ins Visier nehmt, was nicht bei drei auf dem Baum ist – auch, wenn es im Verlies wohl an Naturgrün mangeln dürfte.

Den Bullet Hell-Angriffen der sich überall tummelnden, lebenden Patronenhülsen entgeht ihr durch geschicktes Positionieren und präzise ausgeführte Ausweichrollen, während ihr euch immer stärkere und vor allem überraschende Waffen aneignet. Denn neben dem klassischen Mordwerkzeug findet ihr hier auch Briefkanonen, eine Eisblöcke verschießende Mini-Version der Titanic oder ein kleines R, das buchstäblich das Wort „Bullet“ abfeuert.

Hier noch mal als Bewegtbildmaterial:

Display content from YouTube

Wenn es auch das verrückte Arsenal nicht mehr rausreißt und ihr dann leider ins Gras beißt, geht es Genre-typisch zurück zum Anfang und ihr müsst erneut in das düstere Kellergewölbe starten, in dem sich der Tod hinter jeder Ecke verbirgt. Klingt für euch nach Spaß? Dann dürfte sich das oben beschriebene Angebot vielleicht für euch lohnen. Weitere Hilfestellung bei der Kaufentscheidung liefert unser Test zu Enter the Gungeon.

Quelle: Nintendo eShop, YouTube /DevolverDigital