Epic Games Store: Jetzt 3 Spiele komplett kostenlos abgreifen – eines ist brandneu

Aktuell wirft nicht nur Steam mit kostenlosen Spielen um sich, sondern auch der Epic Games Store hält wie üblich Schritt. Anders als sonst könnt ihr aber nicht nur ein Game für lau abgreifen, sondern gleich mehrere und eines davon ist sogar gerade erst erschienen.

Einstellen könnt ihr euch übrigens auf eine recht bunte und wilde Genre-Mischung: Sowohl Fans von ungewöhnlichen Prügelspielen als auch Kaiju-Begeisterte, die beispielsweise Godzilla verehren, sollten unbedingt einen Blick riskieren. Und dann ist da noch dieser neue Konami-Titel, welches der Publisher für null Euro auf den Kopf haut.

Epic Games Store: Diese drei Spiele gibt es jetzt gratis

Aber zäumen wir den geschenkten Gaul doch einmal von hinten auf und kommen zu Sifu, welches jetzt im Epic Games Store verschenkt wird. Bevor sich das französische Studio Sloclap dem Fußball widmete, setzte das Team alles auf die Karte Kung-Fu mit komplexem Kampfsystem. Ihr prügelt euch aus Rache für den Mord eurer Familie durch mehrere Level, während ein magisches Amulett euch mehr oder weniger beschützt.

Denn ihr sterbt in Sifu nicht sofort, sondern werdet zum Leben wiedererweckt, allerdings ein gutes Stück älter. Das hat in der Blütte des Lebens noch seine physischen Vorteile, aber je weiter ihr ins hohe Alter fortschreitet, desto schwieriger wird es und endet irgendwann im Jenseits. Behaltet das beim Spielen auf jeden Fall im Hinterkopf.

Lesetipp: Diese 10 PC-Spiele solltet ihr übrigens nicht verpasst haben

Wer es etwas bunter mag und an der Welt der Kaijus, also die aus vielen japanischen Filmen und Anime-Serien bekannten Riesenmonster, interessiert ist, darf Gigapocalypse eine Chance geben. Mit durchaus schicker 2D-Pixel-Art kümmert ihr euch hier um verschiedene „Gigas“ und tretet in Kämpfen an – allerdings nicht aktiv, sondern in Form eines Clicker-Spiels.

Zu guter Letzt schenkt euch der Epic Games Store zusammen mit Konami das frisch veröffentlichte Deliver At All Costs. Dort schlüpft ihr in die Rolle des Kuriers Winston Green, welcher sich auf den Transport ungewöhnlicher Ware spezialisiert hat. Aus der Iso-Perspektive rast ihr dementsprechend durch die vielseitig zerstörbaren Level, um etwa einen Speerfisch rechtzeitig zum Empfänger zu bringen.

Wann gibt es die nächsten Gratis-Spiele?

Wenn ihr an einem oder gleich allen Spielen interessiert seid, habt ihr bis zum kommenden Donnerstag, dem 29. Mai 2025, Zeit, um sie im Epic Games Store zu aktivieren und dauerhaft zu behalten. Ihr solltet euch demnach etwas beeilen, müsst aber auch nicht unbedingt sofort die Beine in die Hand nehmen und zum PC flitzen.

Falls ihr hingegen eher ernüchtert seid, keine Sorge: Die nächsten kostenlosen Games warten schon auf euch. Denn am erwähnten Donnerstag wechselt um 17:00 Uhr das Angebot und zwei weitere Gratis-Games stehen parat, wie einer Anzeige auf der Epic-Webseite zu entnehmen ist. Welche? Das wissen wir aktuell noch nicht.

Übrigens: Deutlich schneller müsst ihr sein, wenn ihr gerade ein Warhammer 40k-Spiel bei Steam kostenlos abstauben wollt. Alle Infos dazu haben wir für euch in einem separaten Artikel zusammengetragen.

Quelle: Epic Games Store