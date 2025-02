Epic Games: Diverse Gratis-Spiele auch in diesem Jahr – Allein über 2.000 Euro Ersparnis in 2024

Epic Games ist nicht nur die Spielefirma hinter dem Battle Royale-Erfolg Fortnite, sondern steht vor allem auch hinter dem Epic Games Store. Hier können Videospielfans jede Woche ein Gratis-Spiel abgreifen – manchmal sogar jeden Tag eines über einen bestimmten Zeitraum, wie letztes Jahr zur Weihnachtszeit.

Dieses Modell werde von der Community dankend angenommen, wie es nun in einem Jahresrückblick von Epic heißt. Und Fans können sich auch in diesem Jahr über zahlreiche Titel freuen, die sie Dank dieses Angebots gratis auf ihre Festplatte laden dürfen.

Epic Games Store: 595 Millionen Gratis-Downloads

Insgesamt gab es letztes Jahr 89 Spiele mit einer Durchschnittlichen Bewertung von 76 Prozent für PC und Mobilgeräte abzustauben. „Unser Gratisspiel-Programm läuft jetzt schon fünf Jahre infolge und bringt PC-Fanfavoriten einem neuen Publikum nahe“, heißt es vonseiten Epic. „Die Spielerinnen und Spieler haben ihre Bibliothek mit Games im Wert von 2.229 US-Dollar (circa 2.128 Euro) aufstocken können.“

Zusammengenommen seien diese Spiele fast 595 Millionen Mal runtergeladen worden. Darunter waren Top-Titel wie Control, Dragon Age: Inquisition, The Callisto Protocol oder Marvel’s Midnight Suns. „Das Programm wird auch in 2025 auf PC und mobil weiter fortgeführt“, heißt es weiter. „Unser herzlicher Dank gilt allen Entwicklern, Publishern, Spieler*innen und Kreativen, die mit uns zusammenarbeiten, um das möglich zu machen.“

Weitere beeindruckende Zahlen sind die rund 1,09 Milliarden Dollar, die im Epic Games Store ausgegeben wurden, sowie die 7,72 Milliarden Stunden, die Spieler*innen insgesamt beim Spielen mit dem Epic Games Launcher verbracht haben. Die Anzahl an Accounts wuchs von 805 auf 898 Millionen, was unter anderem auf den Release der Epic Games Store App in 2024 zurückgeführt wird.

Epic Games bietet nicht nur Gratis-Titel, sondern immer wieder auch starke Rabatte. Für umsonst könnt ihr euch derzeit noch den F1 Manager 2024 und ein Bundle für Apex Legends-Heldin Loba unter den Nagel reißen; ab Donnerstag gibt es Garden Story und World War Z: Aftermath.

Quellen: Epic Games Store