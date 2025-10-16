Epic Games Store: Diesen beliebten Horror-Schocker könnt ihr ab sofort komplett kostenlos abstauben

Als wüsste man bei Epic Games, dass wir aktuell Oktober haben, steht zumindest eines der neuen Gratis-Spiele diese Woche ganz im Zeichen der schaurigen Saison.

So dürfen sich Freund*innen des gepflegten Grusels ab sofort ein überaus beliebtes Horror-Game kostenlos auf ihre Festplatte ziehen, um den Monat der Kürbisse, Geister und Vampire vollends zu zelebrieren. Aber Obacht: Denn wenn ihr nicht bis zum 23. Oktober um 16:59 Uhr zuschlagt, erwartet euch ein noch viel größerer Schrecken.

Epic Games Store: Schnappt euch jetzt kostenlos Amnesia: The Bunker

Bis dahin erwartet euch im Epic Games Store ein schockierend guter Deal: Ihr schnappt euch Amnesia: The Bunker und zahlt dem Fortnite-Unternehmen im Gegenzug nicht einen einzigen Cent. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es aber nicht, denn der Preis ist ein ganz anderer. Und zwar eure Nerven, wenn ihr durch die dunklen Räumlichkeiten dieses gefeierten Grusel-Games schleicht.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen:

Auf Steam erfreut sich Amnesia: The Bunker nämlich mehr als 8.500 Bewertungen, von denen saftige 93 Prozent eine positive Bilanz ziehen. Gelobt wird vor allem der Horror-Faktor und die Hoffnungslosigkeit, die euch das Spiel wie mit einer Spritze injiziert – bereits schlotternde Knie und ein schwaches Herz solltet ihr also vielleicht nicht mitbringen. Denn Ziel ist es, in einem verlassen scheinenden Weltkriegsbunker um euer Überleben zu kämpfen.

Dabei müsst ihr nicht nur mit eurer Munition haushalten, sondern auch mit eurem Licht – wer weiß, was da alles in der Dunkelheit lauert? Das wollt ihr vermutlich gar nicht erst herausfinden. Amnesia: The Bunker ist allerdings nicht das einzige Spiel, das ihr euch diese Woche für lau im Epic Games Store unter den Nagel reißen könnt. Auch das surreale Point-and-Click-Adventure Samorost 3 kostet euch derzeit keinen einzigen Cent und lädt zu einer Erkundungstour der anderen Art ein.

Seid ihr also eher zartbesaitet, habt Amnesia: The Bunker bereits durch oder schon lange vor dem aktuellen Angebot gespielt, kommt ihr hier vielleicht eher oder ebenfalls auf eure Kosten. Lockt euch keines der beiden Spiele hinter dem Ofen hervor oder missfällt euch gleich der Epic Games Store als solcher, ist dieses Obst-fokussierte Gratis-Spiel auf Steam vielleicht eher euer Geschmack.

