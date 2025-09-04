Epic Games Store: Diesen beliebten Kult-Hit könnt ihr ab sofort komplett kostenlos abstauben

Obwohl wir häufiger über den Konkurrenten berichten, der übersetzt auf den Namen Dampf hört, ist auch der Epic Games Store weiterhin eine Hausnummer, wenn es um kostenlose Spiele gibt.

Auch nach all den Jahren verschenkt die Plattform von Tim Sweeney noch wöchentlich Games, pünktlich jeden Donnerstag um 17 Uhr. Sieben Tage lang habt ihr Zeit, die entsprechenden Titel ohne Kosten in eure Bibliothek zu schubsen, bevor die nächste Fuhre dran ist. Und dieses Mal ist ein besonders kultiger Klassiker dabei.

Epic Games Store: Schnappt euch Puzzle-Hit Monument Valley gratis

Ab sofort und noch bis zum 11. September um 16:59 Uhr könnt ihr im Epic Games Store nämlich Monument Valley herunterladen. Bei seinem ursprünglichen Release auf Mobilgeräten im Jahr 2014 gehörte das Werk von Ustwo Games zu den ersten großen Smartphone-Spielen, mittlerweile hat es sich aber auf allen Plattformen gemütlich gemacht, darunter eben dem PC.

Hier könnt ihr euch Gameplay zum Spiel anschauen:

In der Rolle von Prinzessin Ida wandert ihr durch pastellige Traumwelten, die architektonisch stark an die bizarren Konstrukte von M.C. Escher erinnern. Dabei gilt es, in jedem Level nach und nach komplexer werdende Puzzle zu lösen, um zum Ausgang zu gelangen: Mal müsst ihr Gebäude rotieren, mal Ebenen verschieben oder euch auf Knöpfe stellen und den ruppigen Raben ausweichen, die euch mitunter den Weg versperren.

Tatsächlich feiert Monument Valley heute seinen Release im Epic Games Store, der einwöchige Rabatt um 100 Prozent ist also auch feierlicher Ausdruck der Veröffentlichung. Sollte euch das Point-and-Click-Abenteuer weniger ansprechen, lohnt vielleicht ein Blick auf die anderen beiden Gratis-Spiele: The Battle of Polytopia und deren Ableger mit dem konfusen Untertitel ∑∫ỹriȱŋ. Hier erwartet euch rundenbasierte Strategie, wie ihr sie etwa bei Age of Empires findet – allerdings in einer deutlich softeren Optik.

Lesetipp: Unser Test zu Monument Valley

Sollte einer der genannten Titel aussehen, als würde er euch ein paar vergnügliche Stunden bereiten, gibt es eigentlich keinen Grund zu zögern: Fügt eines der Spiele einfach eurer Bibliothek hinzu oder ladet es aus dem Epic Games Store, schon dürft ihr es für immer behalten. Das gilt auch für die folgenden kostenlosen Spiele auf Steam, die wir euch an anderer Stelle näherbringen.

Quelle: Epic Games Store, YouTube /Netflix Games