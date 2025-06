Epic Games Store: Gefeierter Shooter für kurze Zeit gratis

Wie jede Woche bietet euch Epic Games im hauseigenen Store kostenlos die Möglichkeit, ein neues Spiel herunterzuladen und natürlich auch nach Ablauf des Auktionszeitraums zu behalten. Mal ist es „nur“ ein Titel, manchmal auch mehrere – in dieser Woche wurden zwei Spiele zum Gratis-Download freigegeben.

Dabei handelt es sich zum einen um den von der Kritik hochgelobten und mit ungewöhnlicher Prämisse versehenen Shooter Deathloop, wie auch um das putzige Rätselabenteuer Ogu and the Secret Forest.

Epic Games Store: Deathloop & Ogu and the Secret Forest gratis

Der erste Gratis-Titel im Epic Games Store Deathloop erschien im Jahr 2021 und war damals eine der großen Überraschungen. Bei den Game Awards in jenem Jahr ging der First Person Shooter mit neun Nominierungen ins Rennen, gewann schlussendlich die Auszeichnungen für Best Game Direction und Best Art Direction. Grund für den Erfolg ist wahrscheinlich der Genre-Mix gewesen, denn stumpfes Rumballern steht hier nicht im Fokus. Vielmehr gestaltet sich Deathloop als clevere Mischung aus Roguelite und investigativem Detektivabenteuer.

Acht Ziele gilt es für euch, den Auftragskiller Colt, auszuschalten – aber wo sind sie und wann sind sie dort? Beobachtet Leute und hört euch sorgfältig um, um an neue Informationen gelangen, denn diese werden euch im nächsten Spieldurchlauf helfen, wenn ihr ins Gras gebissen habt (und das werdet ihr) und der Deathloop von vorne beginnt. Verfolgt werdet ihr dabei immer von Julianna, die für ein Zwei-Spieler-Erlebnis auch von einer zweiten Person gesteuert werden kann.

Als zweites Gratis-Spiel im Epic Games Store steht euch diese Woche Ogu und der geheime Wald (oder: Ogu and the Secret Forest) zur Verfügung. In diesem erst vergangenen Sommer erschienenen, handgezeichneten 2D-Abenteuer trefft ihr eine Vielzahl an lustigen und absonderlichen Charakteren, löst kreative Rätsel und streift durch abwechslungsreiche Gebiete, um das Geheimnis dieser Welt zu lüften.

Mit diesen beiden Gratis-Spielen im Epic Games Store bekommt ihr Spielspaß im Wert von über 80 Euro geschenkt – das kann sich doch sehen lassen. Zugriff habt ihr noch bis einschließlich kommenden Mittwoch, 11. Juni. Danach geht es weiter mit der Aufbausimulation Two Point Hospital, in der ihr ein Krankenhaus zum Laufen bringen müsst. Außerdem bekommt ihr derzeit noch weitere Spiele bei Steam kostenlos.

