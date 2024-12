Jeden Tag ein kostenloses Spiel: Gratis abstauben im Epic Games Store

Das gesamte Jahr über verschenkt der Epic Games Store wöchentlich mindestens ein PC-Spiel, aber zur Weihnachtszeit dreht der Steam-Konkurrent noch einmal auf: Seit dem 12. Dezember gibt es fast täglich ein neues Geschenk.

Dabei handelt es sich wie gehabt um Vollversionen, die euch keinen müden Cent kosten. Zwischen dem 19. Dezember und 2. Januar gibt es jeden Tag ein neues Game – regelmäßig den Epic Games Store zu checken kann sich also auf jeden Fall lohnen.

Epic Games Store: Wann gibt es das erste kostenlose Spiel?

Die Weihnachtsaktion des Epic Games Store ist am 12. Dezember um 17:00 Uhr gestartet. Dann öffnete sich das erste Türchen und das bisher noch „geheimnisvolle Spiel“ hat sich offenbart. Seit diesem Zeitpunkt konntet ihr es kostenlos auf der Plattform aktivieren und herunterladen.

Anschließend folgte aber noch keine tägliche Änderung. Stattdessen hattet ihr bis zum 19. Dezember um 17 Uhr Zeit, um euch das erste Geschenk dauerhaft zu sichern. Erst danach hat der EGS den Rhythmus gewechselt und liefert täglich ein neues kostenloses Spiel, wodurch ihr euch stets beeilen müsst. Das letzte Game der Weihnachtsaktion steht dann wieder eine Woche lang zur Verfügung.

Der Zeitplan für die kostenlosen Spiele im Epic Games Store sieht wie folgt aus:

12. bis 19. Dezember 2024: The Lord of the Rings: Return to Moria

19. bis 20. Dezember 2024: Vampire Survivors

20. bis 21. Dezember 2024: Astrea: Six Sided Oracles

21. bis 22. Dezember 2024: TerraTech

22. bis 23. Dezember 2024: Wizard of Legend

23. bis 24. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 6

24. bis 25. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 7

25. bis 26. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 8

26. bis 27. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 9

27. bis 28. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 10

28. bis 29. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 11

29. bis 30. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 12

30. bis 31. Dezember 2024: Geheimnisvolles Spiel 13

31. Dezember 2024 bis 1. Januar 2025: Geheimnisvolles Spiel 14

1. bis 2. Januar 2025: Geheimnisvolles Spiel 15

2. bis 9. Januar 2025: Geheimnisvolles Spiel 16

Insgesamt erwarten euch also 16 Spiele, die ihr demnächst kostenlos erhaltet, gelüftet wird das Geheimnis jedoch immer erst um 17 Uhr..

Welche Spiele werden verschenkt?

Konntet ihr euch zuletzt mit dem pixeligen Roguelike Wizard of Legend vergnügen, in dem ihr in actiongeladenen Kampfsequenzen clever Angriffe und Magiebeschwörungen kombinieren musstet. Noch eine Stufe düsterer und sogar noch düsterer wird es mit Dark & Darker. Der PvP-Dungeoncrawler befindet sich im Early Access und ist zwar ohnehin gratis, jetzt könnt ihr euch jedoch für 24 Stunden ein kostenloses Upgrade auf dem Legendstatus besorgen. Übrigens: Auch auf der PlayStation könnt ihr euch dank PS Plus wieder „Gratis“-Spiele sichern.

Quelle: Epic Games Store